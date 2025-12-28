Es tendencia:
River Plate

Gallardo no los tuvo en cuenta, quedaron libres de River y ahora reforzarán a un equipo de la Liga Profesional

Los dos futbolistas de las inferiores del club será refuerzos de Atlético Tucumán tras no firmar su primer contrato.

Por Marco D'arcangelo

Marcelo Gallardo, entrenador de River.
Después de una mala temporada en la que no cumplió con los objetivos propuestos, Marcelo Gallardo junto a la dirigencia de River comenzaron con una reestructuración del plantel, en la que además de incorporar en puestos puntuales, se desprendieron de varios futbolistas. 

Más allá de los jugadores de renombre que se marcharon, como Enzo Pérez, Nacho Fernández o Pity Martínez, otros surgidos de las divisiones inferiores también se fueron del club, debido a que no iban a ser tenidos en cuenta por el entrenador y no firmaron su primer contrato profesional. 

Es que, tanto Uriel Funes, mediocampista ofensivo de 20 años, como también Tomás Jung, defensor central de 20 años, se fueron libres del Millonario y se convirtieron en refuerzos de Atlético Tucumán, equipo con el que firmaron un contrato por tres años, hasta el 31 de diciembre de 2028.

Funes, llegó a River en edad de quinta división proveniente de Unión de Sunchales y este año dio sus primeros pasos en la Reserva, en donde fue mayormente suplente. En total disputó seis encuentros en la categoría comandada por Marcelo Escudero, en los que no convirtió goles ni aportó asistencias.

Jung, por su parte, es un central zurdo de 1.86 de altura y llegó a jugar en la cuarta división del club. En la Reserva no tuvo minutos y no llegó a hacer su debut en la categoría. En las divisiones inferiores logró consagrarse campeón y este paso por Atlético Tucumán será su primera experiencia fuera del club.

Joaquín Flores fue cedido a Central Córdoba

Por otro lado, el extremo de 20 años fue cedido por un año al Ferroviario para sumar minutos. En 2023, en un amistoso ante Colo Colo, hizo su debut en el primer equipo de la mano de Martín Demichelis, pero nunca llegó a asentarse como una variante en la ofensiva. 

Durante su etapa en Reserva, el delantero disputó un total de 54 partidos, en los que convirtió 6 goles y aportó una asistencia. Además, recibió 9 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 1692 minutos en cancha. Fue campeón del Trofeo de Campeones en 2024.

Datos claves

  • Uriel Funes y Tomás Jung firmaron contrato con Atlético Tucumán hasta diciembre de 2028.
  • Marcelo Gallardo inició una reestructuración que incluyó las bajas de Pérez, Fernández y Martínez.
  • Joaquín Flores jugará cedido un año en Central Córdoba tras disputar 54 partidos en reserva.
Better Collective Logo