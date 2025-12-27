Gallardo los espera: River negocia a contrarreloj para cerrar a 3 refuerzos antes del 2 de enero

Con Fausto Vera y Aníbal Moreno entrenando en Ezeiza, River no pisa el freno en el mercado de pases. El Millonario quiere seguir sumando refuerzo y el objetivo inmediato es seguir nutriendo el plantel de Marcelo Gallardo de cara a la temporada 2026.

La dirigencia del club de Núñez negocia a contrarreloj para abrochar tres nuevas incorporaciones antes de partir rumbo a San Martín de los Andes para continuar con la pretemporada. A continuación, los repasamos.

Jhohan Romaña

Uno de los nombres apuntados para reforzar la defensa es Jhohan Romaña. En los últimos días, la dirigencia de River decidió acelerar las gestiones y envió una primera oferta formal de 2 millones de dólares por el 50% del pase. La intención del club de Núñez es cerrar la operación rápidamente para que el jugador se sume a la pretemporada lo antes posible.

Pese a que se encuentra necesitado de vender para equilibrar sus finanzas, el Ciclón rechazó la propuesta inicial. Su postura parece inflexible: pretenden desprenderse del 100% de la ficha del zaguero. De todos modos, las charlas continuarán durante la semana y una nueva propuesta del Millonario.

Tadeo Allende

River ya movió sus fichas e hizo una oferta concreta para adquirir el 50% de los derechos económicos de Tadeo Allende, mostrando un interés real por sumarlo al equipo. Actualmente, el club espera una respuesta del Celta de Vigo, dueño de su pase.

El panorama se complicó debido a la competencia externa que surgió en las últimas horas: Austin FC. El equipo de la MLS se metió en la pelea y también buscaría llevarse al futbolista de 26 años, que viene de consagrarse campeón en el Inter Miami de Lionel Messi.

Santino Andino

Con Santino Andino hay dos realidades. En lo que respecta al acuerdo entre clubes, entre River y Godoy Cruz está todo absolutamente arreglado tras el importante ofrecimiento de 5 millones de dólares por el 80% del pase. El Tomba ya dio el visto bueno a la operación, pero la traba está con la nueva representación del jugador.

Los nuevos agentes del joven quieren colocarlo directamente en el fútbol de Europa. Por lo tanto, el jugador deberá decidir qué quiere hacer con su futuro inmediato; en principio, este sábado 27 de diciembre es la fecha límite establecida para recibir una respuesta.

Cómo continúa la pretemporada de River

El plantel de River comenzó la pretemporada el pasado 20 de diciembre y continuará entrenando en el River Camp hasta el 2 de enero, con días libres en las fechas festivas. A partir del 3, continuará con la preparación para lo que viene en San Martín de los Andes, donde permanecerá hasta el 11 de enero.

Posteriormente, la delegación partirá rumbo a Uruguay para jugar su primer amistoso del año. El Millonario enfrentará nada más ni nada menos que a Nacional de Montevideo, que servirá como oportunidad para ver a los refuerzos en cancha.

