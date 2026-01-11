Indignación en River por quién heredará la camiseta ‘9’ de Miguel Borja: “Tiene más cambios de números que goles”

Tras un 2025 lejos de los objetivos planteados, River Plate afronta una pretemporada exigente con la que Marcelo Gallardo sueña comenzar la remontada de su segundo ciclo como DT del club. Tras la limpieza en el plantel llegan las primeras caras nuevas y se confirman otros cambios para 2026.

Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña son los primeros refuerzos para el Millonario, que tiene otras negociaciones en marcha. Sin embargo, los hinchas tienen inquietud sobre la falta de nombres sobre la mesa para ocupar el rol de centrodelantero.

Tras la salida de Miguel Ángel Borja, gran parte de los seguidores del club de Núñez consideran que River necesita sumara jerarquía en ese puesto. Para colmo, muchos explotaron este domingo al conocer que Sebastián Driussi será quien lleve la ‘9’ este año en la espalda.

El dorsal que dejó libre el colombiano ahora quedará en manos del atacante que regresó en enero de 2025. En redes sociales, los hinchas criticaron esta decisión y postularon a Agustín Ruberto para utilizar esta camiseta.

“Hay que buscar un 9, no inventar uno poniéndole ese número en la camiseta”, disparó uno de los usuarios. Otro, por su parte, criticó: “No me gusta Driussi con la 9. Yo se la hubiera dado a Ruberto”.

En síntesis

Sebastián Driussi llevará el dorsal 9 vacante tras la salida de Miguel Ángel Borja .

llevará el vacante tras la salida de . Hinchas de River criticaron en redes sociales la designación del número al delantero .

criticaron en la designación del número al . Fanáticos postularon a Agustín Ruberto para utilizar la camiseta en lugar de Driussi.

