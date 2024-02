Más allá de algunas actitudes poco profesionales que Gabriel Milito se encargó de remarcarle en más de una ocasión mientras ejerció como entrenador de Argentinos Juniors, Santiago Montiel ha demostrado ser un futbolista clave para El Bicho, tanto en aquel entonces como en el nuevo ciclo que inició con Pablo Guede como conductor.

Ambas facetas quedaron en evidencia en el estreno del equipo en la Copa de la Liga, con empate 1-1 ante River, porque así como marcó el golazo que permitió rescatar un punto en la visita al Monumental, generó polémica con su festejo, enseñando de cara a los hinchas el nombre en la espalda de su camiseta y provocando la recriminación de varios jugadores del Millonario.

Pasaron los días, Argentinos sumó su primer triunfo en el torneo ante Riestra, y ya con las emociones estabilizadas fue el propio Montiel quien quiso salir a aclarar la situación con los hinchas del club en el que realizó parte de las divisiones inferiores, pero del que salió como jugador libre sin llegar a hacer su estreno como profesional.

“Si sabía que a la gente le iba a molestar el festejo, no lo hubiese hecho. Se lo tomaron muy personal, pero no fue hacia ellos ni hacia nada. Yo soy hincha de River y no me gustó que la gente haya pensado que el festejo era para ellos. Los jugadores también lo entendieron mal, pero no me molestó lo que me vinieron a decir. Creo que Borja es uno de los que más provoca dentro del campo de juego. Son cosas del partido”, explicó en DSports Radio.

Montiel también se refirió a las sensaciones que le generó su salida de River y a cómo se sobrepuso de un golpe que hasta podría haber puesto en riesgo su carrera: “Me avisaron que no iba a ser parte del plantel de Reserva ni del de Primera. Me quedaba un año de contrato. Me tuve que buscar club y apareció Argentinos Juniors y ahí pude arrancar a jugar. Hoy estoy viviendo muy contento el día a día. Pero sí me pasó que estaba muy ilusionado con jugar en River, por poder compartir aunque sea dos, cinco minutos con mi primo (Gonzalo Montiel). Tenía muchas ganas. Cuando me dijeron eso estuve muy triste en casa, pero no dejé que esa tristeza me gane“, recordó.

¿Con el primo en la Premier?

Santiago Montiel aseguró que todavía se mantiene firme en el deseo de poder cumplir el sueño familiar de compartir cancha con su primo Gonzalo, quien actualmente se desempeña en el Nottingham Forest de la Premier League.

“Me gustan las ligas muy competitivas. Creo que la Premier League es una. Dios quiera que se pueda dar jugar con mi primo allá. Todos en mi familia soñamos con eso. Me encantaría tener la oportunidad en junio de llegar allá”, dijo en diálogo con Marcelo Benedetto.