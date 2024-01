No es la primera vez que a River se queda de brazos en jarra durante un partido en el Monumental que parecía controlado. En esta oportunidad, Argentinos Juniors se lo empató sobre el cierre del encuentro en la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional y el autor del gol fue ni más ni menos que Santiago Montiel, defensor del Bicho que tiene una particular historia con el Millonario.

El actual jugador del conjunto de La Paternal llegó a River desde Laferrere en 2015 gracias al campeón del mundo Gonzalo Montiel, su primo. Incluso llegó a rechazar al Xeneize para probarse en el Millonario, una meta que finalmente terminó cumpliendo.

“Cuando estaba en Laferrere me llamaron de Boca para hacer una prueba y no quise. Le pedí a Gonzalo que me consiga una prueba en River”, reveló Santiago durante una entrevista que le brindó a FM94.7.

En ese mismo reportaje, Montiel contó que ni siquiera estaba en sus planes terminar jugando como lateral izquierdo. “Me fui a probar para jugar de enganche y Gonzalo me dijo que ya estaba ocupado ese puesto. Entonces me fui a probar de 3”, relató.

Sin embargo, luego de su prometedor avance en las inferiores de River, el club de Núñez lo terminó dejando libre a principios de 2022. Fue allí donde comenzó su historia con Argentinos Juniors, cuando fue contratado para jugar en la Reserva del Bicho. No obstante, en tan solo un año dio el salto a la Primera y nunca más salió del equipo.

Caracterizado por su buen juego con los pies y su notable personalidad, Montiel se fue haciendo figura de AAAJ con el paso de los meses. Eso sí, también le contamos las malas: a veces, su carácter lo sacó de eje y terminó recibiendo más de una expulsión en su carrera. Además, también tuvo protagonismo en reiterados cruces contra Boca. Show total.

El festejo de Montiel en el Monumental que enfureció a River

En el primer partido oficial del año para Argentinos Juniors, Santi Montiel le dio el empate agónico al equipo de Pablo Guede con una jugada personal memorable que terminó con un remate al segundo palo de Franco Armani.

Tras convertir el 1-1 en el Monumental, el defensor del Bicho corrió gritando de alegría hacia una de las plateas del estadio y su festejo generó bronca: le mostró el dorsal de su camiseta al público y los jugadores de River no lo perdonaron.

Tras el pitazo final, con un poco más de calma, Montiel habló con TNT Sports y pidió disculpas por su controversial celebración. “Soy hincha de este club. El festejo fue por las sensaciones encontradas que sentí en el gol. Fue lo máximo. Cuando me fui de acá estuve mucho tiempo solo entrenando y Argentinos me abrió las puertas”, relató Montiel. Un gesto que llamó la atención en Núñez.