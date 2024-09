En una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, en condición de visitante en La Bombonera, River venció a Boca por 1 a 0 gracias al gol de Manuel Lanzini a los 20 minutos del primer tiempo, en el partido correspondiente a la fecha 15 de la Liga Profesional.

En sus redes sociales, la cuenta oficial del Millonario fue publicando una serie de posteos sobre los festejos de los jugadores en la intimidad, tanto en el vestuario del Alberto J. Armando, así como también en la concentración, y en los mismos, dejaron una pequeña chicana para con el arquero del Xeneize, Sergio Romero.

La primera de esta chicana, fue con una foto de los jugadores dirigidos por Gallardo celebrando el triunfo todos juntos cerca de uno de los arcos de La Bombonera, mientras que Chiquito pasaba caminando cerca de ellos para marcharse rumbo al vestuario con sus compañeros.

Posteo de River.

Luego, al subir el posteo del jugador figura de River, que fue Manuel Lanzini, lo acompañaron por la frase “Estaba escrito”, que fue lo que dijo Romero en la previa de la final de la Copa Libertadores 2023, afirmando que el triunfo de Boca ante Fluminense estaba escrito y se iban a quedar con la copa.

Posteo de River chicaneando a Romero.

En los comentarios de estos posteos, los hinchas del Millonario aparecieron rápidamente para chicanear al arquero de Boca, y además seguir celebrando este importante triunfo, que no solo le da al equipo un envión anímico para enfrentar a Colo Colo por los cuartos de final de la Copa Libertadores, sino que también le permite meterse de lleno en la lucha por la Liga Profesional.

Chiquito Romero se peleó con un hincha de Boca

Una vez consumada la derrota de Boca, mientras los jugadores del Xeneize se retiraban por el túnel para irse al vestuario, Chiquito Romero tuvo un cruce con un hincha presente en la platea, y para que la situación no pase a mayores, tanto la seguridad como otros jugadores tuvieron que intervenir.

“El muchacho me puteó, me puteó con tantas ganas que justo me encontró, lamentablemente me estaba yendo tranquilo, caliente pero tranquilo, y bueno, me encontró, se me fue la cabeza y volví”, explicó Romero en diálogo con los medios al referise a esta situación. Además, le pidió disculpas al hincha.

Como consecuencia de esto, el arquero misionero recibió una contravención de parte de la policía. Esto significa una infracción en el Código de Convivencia Ciudadana, que si bien es más leve que un delito, aunque tienden a recibirse sanciones civiles al respecto, tales como multas o servicio comunitario.