En lo que respecta al resultado, River tuvo un buen debut en la CONMEBOL Libertadores 2024 al vencer por 2 a 0 a Deportivo Táchira en Venezuela. El gol de carambola de Sebastián Boselli y el golazo de Nicolás Fonseca marcaron el resultado a favor para el Millonario y comenzaron su camino en la copa con tres puntos de visitante.

Sin embargo, en cuanto al rendimiento del equipo, los de Martín Demichelis dejaron una actuación discreta por el XI inicial que dispuso el entrenador en Venezuela. Solo vio un cambio ante el ingreso de Claudio Echeverri desde el banco, ya que al darse la variante para que juegue el Diablito, llegaron los dos goles de River que resultaron en el triunfo riverplatense.

Quien notó esta merma futbolística en el equipo argentino fue Mariano Closs. El periodista de ESPN abrió su programa del mediodía con un análisis en el que responsabilizó a Demichelis por el rendimiento del Millonario. “En la previa preguntábamos, ‘¿cómo va a generar hoy River?, ¿cuál va a ser el fútbol de River?’. Llamaba la atención, no sé lo que le pide el DT a sus jugadores, pero uno imagina en la previa que River iba a ser el dueño del partido“, comenzó el conductor.

Luego, enfatizó: “En los primeros 15-20 minutos daba la sensación que lo tenía, pero se empezó a diluir River. Más allá de las jugadas de gol que tuvo de Borja y de Solari, después, olvidandonos del resultado, que es favorable porque empezaste ganando en la Libertadores, River me tiene acostumbrado a otra cosa“.

Y sin nombrar jugadores del plantel actual primeramente, Closs pidió a Demichelis que se dé la titularidad de un jugador revulsivo en el equipo inicial en un partido como el del pasado martes: “La historia de River es otra cosa, no lo de ayer. Tiene que jugar alguien que organice el ataque. Un Pablo Aimar, un De La Cruz que se fue hace poco. River es un puro ataque siempre, y River tiene facilidad para sacar este tipo de jugadores, los tiene de pichones. Algunos ya están en primera división; y ayer en el arranque del partido faltaba eso“.

Tras esto, se expresó en relación a lo que influyó el ingreso de Echeverri en los últimos minutos del partido contra Deportivo Táchira: “Tengo a Echeverri en el banco, a Lanzini en el banco, a Barco en el banco… necesitas jugadores de esas características para este tipo de partidos. En el entretiempo había que ponerlo a Echeverri y cambiar a los dos laterales“. Además, sobre el Diablito, dejó un análisis extra relacionado a su tiempo de juego.

“Pido encarecidamente una cosa: dejemos de verle la edad a los jugadores. Los buenos y los que tienen fútbol, tienen que jugar. Me vas a decir lo que dice Demichelis: ‘mirá, no está para jugar de arranque porque todavía no le da’; pero en todo caso, ponelo de entrada, que la rompa, que River saque ventaja, que no sufra y después lo sacás. Capaz incluso contagia al resto de los jugadores. Sin Echeverri, y contra Táchira, no había alguien que contagie a los jugadores“, cerró Closs en ESPN F12. ¿Coincidís con su crítica a Demichelis?

Por qué Echeverri fue suplente: la explicación de Demichelis

En conferencia de prensa, Demichelis soltó: “Tengo un plantel tan bueno que siempre que ponga a 11 jugadores van a protestar por quién no jugó, por quién estuvo en el banco, por quién no entró”, comenzó diciendo el entrenador para explicar por qué mandó a la joya al banco.

Luego, Demichelis profundizó en lo táctico para dejar en claro por qué tomó esa decisión: “Nosotros teníamos planificado retroceder o replegar cuando el rival tenía la pelota en 4-4-2. Entonces ahí a Echeverri no es conveniente ponerlo al lado de un 5 y tampoco por afuera“.

El próximo partido de River en la Libertadores

Con la tranquilidad de haber asegurado los primeros tres puntos, el Millonario ahora se enfoca en el segundo compromiso por el torneo internacional. Será el próximo jueves 11 de abril en el Estadio Más Monumental ante Nacional de Montevideo.