Martín Demichelis explicó por qué el Diablito Echeverri fue suplente en el debut de River en la Libertadores: "No era fácil"

River Plate inició con éxito su camino en la edición 2024 de la Copa Libertadores. Por la primera fecha de la fase de grupos, el Millonario consiguió un valioso triunfo por 2-0 ante Deportivo Táchira en el Estadio Pueblo Nuevo.

El combinado dirigido por Martín Demichelis tuvo que hacer mucho trabajo para abrir la cuenta en el duelo ante los venezolanos. Es que el primero llegó recién a los 27 del complemento por un rebote en el rostro de Sebastián Boselli. A 10 del final, Nicolás Fonseca estampó el 2-0 con una volea de larga distancia.

Una de las claves en el triunfo fue el buen ingreso del Diablito Echeverri en el complemento. La joya le cambió el ritmo al equipo y a Demichelis le cuestionaron en conferencia de prensa por qué decidió mandarlo al banco de suplentes.

El DT respondió con seguridad: “Tengo un plantel tan bueno que siempre que ponga a 11 jugadores van a protestar por quién no jugó, por quién estuvo en el banco, por quién no entró. Nosotros teníamos planificado retroceder o replegar cuando el rival tenía la pelota en 4-4-2. Entonces ahí a Echeverri no es conveniente ponerlo al lado de un 5 y tampoco por afuera“.

Y extendió la justificación: “La Copa Libertadores es muy difícil y sobre todo el primer partido. Necesitás personalidad, inteligencia, líderes. Nacho (Fernández) es uno de ellos, que nos ayuda en un montón de detalles que nos hacen mejores. Veníamos de dos derrotas. No era fácil para cualquiera salir a jugar. Los partidos de Libertadores hay que saber jugarlos. Suelen ser largos. Cuando Echeverri entró, entró bien y me quedo con eso. Quizás desde el arranque no hubiera tenido el partido que tuvo, pero es hipotético“.

El próximo partido de River en la Libertadores

Con la tranquilidad de haber asegurado los primeros tres puntos, el Millonario ahora se enfoca en el segundo compromiso por el torneo internacional. Será el próximo jueves 11 de abril en el Estadio Más Monumental ante Nacional de Montevideo.