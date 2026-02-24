La cronología de las últimas horas de Marcelo Gallardo como DT de River: el momento donde confirmó su renuncia

Marcelo Gallardo anunció su renuncia y se despedirá como entrenador de River este jueves en el Monumental en el partido ante Banfield. Y si bien la decisión de dar un paso al costado la comunicó durante el lunes por la noche en las redes sociales, lo cierto es que la postura se definió tras bambalinas instantes después de la derrota ante Vélez.

En el vestuario visitante para el cuerpo técnico del José Amalfitani, Marcelo Gallardo reflexionó durante casi 40 minutos en soledad, para luego ir al vestidor de los jugadores y realizar un paternal gesto con cada uno de ellos. Se paró en frente de todo el grupo y soltó una frase que, por el contexto, parecía no coincidir: “Cabeza en alto, nos vemos mañana para entrenar”. En su cabeza, la salida ya se estaba cocinando.

Antes de subirse al micro que llevaba a la delegación rumbo a Núñez, el Muñeco tuvo una breve charla con los dirigentes presentes en Liniers (Stefano Di Carlo, Mariano Taratuty, Ignacio Villarroel, Andrés Ballota, Enzo Francescoli), aunque no comunicó noticias de su futuro en ese momento.

Cuando el micro llegó al estacionamiento millonario, ubicado sobre la Avenida Figueroa Alcorta, Gallardo se bajó y encaró directamente para su auto, sin la charla que acostumbra tener con su cuerpo técnico allí. En ese momento, el Muñeco ya tenía masticada la decisión de renunciar.

El lunes por la mañana, cuando bajó la espuma y la bronca, se dio una conversación entre Matías Biscay y Hernán Buján, sus colaboradores, a quien les dio su postura de renunciar, aunque con un mínimo atisbo de una posible continuidad. Sin embargo, ante la coincidencia de sus ayudantes de campo de un fin de ciclo, Gallardo terminó por definir que era momento de su salida.

Llegadas las 4 de la tarde del lunes, el DT se juntó con todo su cuerpo técnico, les comunicó la decisión de presentar la renuncia, llamó por teléfono a Di Carlo para anunciárselo y también se lo dijo a Francescoli, presente en River Camp. Una vez que toda la cúpula lo sabía, llegó la comunicación con el plantel, mientras el presidente del Millonario viajaba rumbo al predio para charlar por última vez de manera personal.

Publicidad

Publicidad

Luego del entrenamiento vespertino, se grabó el video que se publicó en redes y, paradójicamente, se marchó rumbo a su casa por la puerta de atrás de River Camp. Así fueron las últimas horas de Marcelo Gallardo antes de comunicar su salida del banco millonario. Ese jueves, será el cierre del telón en el Monumental.

ver también Tras su salida de River, los hinchas de un club argentino piden a Gallardo como DT: “Te estamos esperando”

Los números de Gallardo en su segundo ciclo en River

Después de los 14 títulos que consiguió entre 2014 y 2022, el Muñeco regresó a Núñez en agosto de 2024 para reemplazar a Martín Demichelis, quien justamente había sido su sucesor. Desde entonces, dirigió en 84 partidos, con 35 victorias, 32 empates y 17 derrotas, de las cuales 13 fueron en los últimos 20 encuentros disputados.

Esta segunda etapa finaliza sin vueltas olímpicas tras haber disputado dos veces la Libertadores, el Mundial de Clubes, tres torneos locales y una Copa Argentina (sin contar los de este año). Además, perdió la final de la Supercopa Argentina frente a Talleres, que disputó gracias al campeonato que había conseguido River con Demichelis.

Publicidad

Publicidad

Y otra de las grandes deudas que dejó Gallardo en esta oportunidad fue no haber podido clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores, ya que el desafío para el nuevo entrenador será disputar la Copa Sudamericana 2026.

En síntesis