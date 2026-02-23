Tras su salida de River, los hinchas de un club argentino piden a Gallardo como DT: “Te estamos esperando”

No va más. Marcelo Gallardo anunció, este lunes, su renuncia como entrenador del Club Atlético River Plate. El Muñeco dejará el club de Núñez el próximo jueves luego del partido ante Banfield en el Monumental, ya que los malos resultados de su segundo ciclo marcaron el final de su historia como DT millonario.

Mientras River prepara todos los detalles para su salida, y el propio Gallardo enlista todo para despedirse de su público en condición de local, desde otro club del fútbol argentino comenzaron a pedirlo como DT de su equipo. Es que los hinchas de San Lorenzo quieren que el Muñeco tome las riendas de la institución que hoy comanda tácticamente Damián Ayude.

Es que los hinchas del Ciclón se embanderaron en el pedido debido a que existe un video de Marcelo Gallardo como jugador, en el año 1993, admitiendo su cariño con San Lorenzo por su padre. Y si bien durante todo su periplo en River, como futbolista y como DT, el oriundo de Merlo manifestó amor por la Banda, lo cierto es que en el pueblo azulgrana movilizaron las redes sociales con el asunto.

Mensajes como “te estamos esperando”, “es ahora o nunca”, “venite a Boedo” e incluso comparativas con el paso de Ramón Díaz por el Santo inundaron X (ex Twitter), siendo el primer club argentino en pedir a Marcelo Gallardo como entrenador tras la confirmación de su salida de River.

Lógicamente, la realidad económica de San Lorenzo impide que el Muñeco pueda ser el DT, pero el público no dudó en reclamarle a su dirigencia por el intento de contratarlo. ¿Qué será del futuro de Gallardo tras su renuncia?

Los números de Gallardo en su segundo ciclo en River

Después de los 14 títulos que consiguió entre 2014 y 2022, el Muñeco regresó a Núñez en agosto de 2024 para reemplazar a Martín Demichelis, quien justamente había sido su sucesor. Desde entonces, dirigió en 84 partidos, con 35 victorias, 32 empates y 17 derrotas, de las cuales 13 fueron en los últimos 20 encuentros disputados.

Esta segunda etapa finaliza sin vueltas olímpicas tras haber disputado dos veces la Libertadores, el Mundial de Clubes, tres torneos locales y una Copa Argentina (sin contar los de este año). Además, perdió la final de la Supercopa Argentina frente a Talleres, que disputó gracias al campeonato que había conseguido River con Demichelis.

Y otra de las grandes deudas que dejó Gallardo en esta oportunidad fue no haber podido clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores, ya que el desafío para el nuevo entrenador será disputar la Copa Sudamericana 2026.

Las reacciones de los hinchas de San Lorenzo

