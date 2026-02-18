La desafiante frase de Gallardo tras la agónica clasificación de River: “Algunos quieren perder la memoria”

Por los 32avos de la Copa Argentina, River Plate debutó en esta edición del torneo con victoria por la mínima ante Ciudad de Bolívar en el Estadio Único del Parque La Pedrera. Juan Fernando Quintero, sobre el final del partido, marcó el único tanto de la noche a través de un penal.

De esta manera, el gol del colombiano salvó al Millonario en un partido cargado de presión por la crisis futbolística que atraviesa el equipo. En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo se refirió a la actualidad de su equipo y se mostró conforme por la victoria.

Sobre la presión, el DT resaltó: “River genera eso. Todo el ruido alrededor de los resultados siempre está, sobre todo cuando no se dan de manera favorable. Si eso nos desestabiliza quiere decir que no estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Todos en River, cuerpo técnico, jugadores y dirigentes, estamos convencidos de cual era el rumbo que teníamos que tener este año. Hay que volver a buscar el camino, a reencontrarse con lo nuestro”.

Y luego soltó un desafiance concepto: “Hay argumentos futbolísticos. Yo veo más allá del resultado. Todos coincidíamos en la evolución del equipo en los primeros partidos. ¿Qué pasó? ¿En cinco días se terminó todo? No es así. No se puede perder la memoria. Algunos quieren perder la memoria y buscan generar estas situaciones. Yo veo fundamentos y veo a todos convencidos adentro de armar un equipo que pueda identificar al hincha”.

Gallardo descartó traer más refuerzos

“No es fácil incorporar. No es fácil que haya jugadores disponibles con la jerarquía que tiene River. Hoy jugó Freitas, un chico que viene mostrando condiciones. Intentamos encontrar dentro de nuestras formativas. Tienen posibilidad de ir sumando en un contexto adverso, que es más difícil, pero si muestran buenas actitudes van a tener posibilidades conmigo. No queremos traer por traer y tapar a un pibe que está haciendo las cosas bien. Si viene uno tal vez no nos convenza y vamos a tapar a un pibe que está esperando la oportunidad. Tratamos de asumirlo con cierta lógica”, comentó el Muñeco en conferencia.

El próximo rival de River en la Copa Argentina

Con esta apretada victoria, los de Gallardo se aseguraron un lugar en los 16avos de final de la Copa Argentina. Su rival en esa instancia será Aldosivi, que dejó en el camino este martes a San Miguel por un holgado 3-0.

