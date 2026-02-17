Es tendencia:
River vs. Ciudad de Bolívar EN VIVO y ONLINE vía TyC Sports por la Copa Argentina 2026: minuto a minuto

En la ciudad puntana de Villa Mercedes, el Millonario enfrenta al Cele por los 32avos de final de la Copa Argentina. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

Por Julián Mazzara

River y Ciudad de Bolívar se enfrentan por la Copa Argentina.
River y Ciudad de Bolívar se enfrentan por la Copa Argentina.

Este martes 17 de febrero se enfrentan River y Ciudad de Bolívar por los 32 avos de final de la Copa Argentina en el Estadio Parque La Pedrera, ubicado en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis. El encuentro comienza a las 22:00 horas y se puede ver por TyC Sports. Además, el árbitro es Nicolás Ramírez.

Publicidad

La posible formación de Ciudad de Bolívar vs. River

Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Emanuel Cuello; Brian Quintana, Nahuel Yeri, Alex Díaz, Arnaldo González; Guillermo Sánchez y Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.

La posible formación de River vs. Ciudad de Bolívar

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.

Julián Mazzara
Julián Mazzara

