En el anterior mercado de pases, Salomón Rondón, lisa y llanamente uno de los mejores delanteros venezolanos de todos los tiempos, ilusionó a todos y cada uno de los hinchas de River Plate con su llegada al conjunto Millonario. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaban.

Sucede que al exjugador del Everton de Inglaterra, entre otros equipos, le costó y mucho su adaptación a la entidad del barrio porteño de Núñez. De hecho, expuso rendimientos muy bajos y grandes irregularidades, por lo que corrió de atrás ante la presencia de otros artilleros.

En medio de ese panorama, una vez finalizada la Liga Profesional de Fútbol de Argentina donde River se coronó campeón, Martín Demichelis, director técnico de la institución Millonaria, se despachó con palabras sorprendentes defendiendo a su excompañero.

“Recién hace una semana tiene los papeles para poder hacerse un DNI. Y eso va de cosas estúpidas a complejas. Él vivía en Nordelta y tenía que entrar como visitante todos los días y se comía esperas de 30 minutos”, comenzó señalando Demichelis en diálogo con ‘Clarín’.

“Son muchas cosas las que se juntan y el hincha no lo sabe y no lo ve. Salomón ha pagado el costo alto de la adaptación. Y no les pasa solo a los extranjeros, eh. Me ha pasado a mí también. Por ejemplo, han tardado tres semanas en instalarme una televisión en mi casa, siendo yo argentino y entrenador de River”, completó Demichelis.

+ El próximo partido de River:

El equipo de Martín Demichelis jugará este martes 1 de agosto frente a Inter de Porto Alegre a las 21:00 en el Estadio Monumental por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2023.

+ La probable formación de River vs. Inter:

Para ese encuentro, el probable 11 inicial de River es: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Esequiel Barco; Pablo Solari o Ignacio Fernández y Lucas Beltrán.

+ Mercado de pases de River Plate 2023: refuerzos, bajas, rumores y últimas novedades