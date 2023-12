Enzo Francescoli rompió el silencio tras la eliminación de River de la Copa de la Liga y tocó varios temas. El análisis del 2023, el respaldo a Martín Demichelis y los objetivos a futuro fueron algunos de los asuntos que trató el mánager. Si bien el ídolo fue muy optimista, soltó una frase que no le gustó a los hinchas.

Después de un año con varias complicaciones defensivas, parecía imposible no agregar a un lateral derecho a la lista de objetivos para el próximo mercado de pases. Sin embargo, contra todo pronóstico, Enzo se mostró más que conforme con los apellidos que tiene el plantel en ese sector.

“Hoy no veo ningún lugar donde debamos reforzarnos puntualmente. Todos van a empezar con el costado derecho, un lateral… (Santiago) Simón nos da una mano en ofensiva y labura muy bien. Tiene que retroceder mejor y lo está aprendiendo. Está (Andrés) Herrera, está (Sebastián) Boselli… Tenemos jugadores”, analizó Francescoli en ESPN F12.

La declaración del uruguayo fue rápidamente cuestionada en las redes sociales, teniendo en cuenta que se trata de un puesto que viene causando muchos dolores de cabeza desde la salida de Gonzalo Montiel. “Por favor que sea un chiste”, “decime que es joda”, expresaron algunos hinchas. Otros, fueron más drásticos: “Saluden a la Libertadores que se nos va”.

Los hinchas de River, molestos con la frase de Francescoli

El problema que tiene River con el lateral derecho

Desde la salida de Gonzalo Montiel en 2021, River tuvo dificultades para encontrar garantías en ese sector tanto con Gallardo como con Demichelis. Pasaron refuerzos que no rindieron y jugadores de otra posición reconvertidos en laterales. Ninguno convenció.

En ese puesto aparecieron jugadores como Alex Vigo, Robert Rojas, Andrés Herrera, Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Milton Casco y Santiago Simón. En el último partido ante Rosario Central, Micho innovó haciendo debutar a Sebastián Boselli.

¿Qué dijo Brito sobre la chance de que vuelva Montiel?

En diálogo con TyC Sports, Brito fue consultado sobre las posibilidades de un retorno del campeón del mundo. El presidente de River fue claro: “No me consta que Montiel vuelva al Sevilla. No queremos generarle ilusión al hincha de algo que no es cierto. Nos encantaría tenerlo, pero es algo que hoy no existe”.