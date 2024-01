Tras el empate ante Monterrey, River pone la cabeza en el partido del próximo sábado ante Pachuca, que será el último amistoso antes del inicio de la Copa de la Liga. Allí, los futbolistas del Millonario se verán las caras con Salomón Rondón, quien abandonó el club hace un par de semanas por cuestiones personales.

“Pasé tiempos difíciles y hoy el fútbol me da revancha”, declaró el venezolano en los últimos días tras haber marcado en su debut en México. La frase no cayó bien puertas afuera y parece que adentro tampoco. Así lo dio a entender Matías Kranevitter cuando se lo consultaron el miércoles.

Al volante le pidieron que palpitara el reencuentro con el 9 pero, lejos de sacar una sonrisa, comenzó su respuesta casi que defendiendo indirectamente al club de los últimos dichos del jugador: “Nosotros lo tratamos de la mejor manera en el club. Lo recibimos con los brazos abiertos como a toda persona que llega del exterior”.

Después, completó: “Le deseo suerte, fue una gran persona con nosotros. Ahora, su futuro está en México”. Tras esta declaración, solo queda ver con qué ánimos se dan los saludos entre los protagonistas para comprobar si efectivamente quedó todo bien con el centrodelantero.

Qué había dicho Rondón sobre su paso por River

“Estoy muy contento en Pachuca, era algo que necesitaba. Había pasado tiempos difíciles y hoy el fútbol me da la revancha. Sigo con la ilusión de un joven de 15 años”, soltó el goleador tras su estreno oficial con la camiseta de los Tuzos.

Además, se mostró contento en su nuevo equipo: “Agradecido con los propietarios de Pachuca, con el profe que me ha brindado la confianza y con el grupo que me ha recibido de muy buena manera. Eso habla de la calidad humana de este grupo. Estamos para grandes cosas, hay que seguir con la cabeza bien centrada, seguir por esta línea, no proponer subjetivos a largo plazo, porque esto va paso a paso”.

Los números de Salomón Rondón en River

Rondón se fue de River habiendo disputado 35 partidos oficiales. En todo el 2023, el venezolano registró 10 goles (uno en el Superclásico ante Boca) y no dio asistencias.

River vs. Pachuca: día, hora y TV

El Millonario se verá cara a cara con el equipo mexicano este sábado 20 de enero a las 20 horas. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Cotton Bowl y se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de Star+.