Se armó el debate en ESPN F90. Cuando se elogiaba la actuación de Marcelo Barovero durante el River – Banfield por la Copa de la Liga, la charla viró hacia el ciclo de Marcelo Gallardo como DT del Millonario y Oscar Ruggeri lanzó un comentario que actuó como detonante.

“Los más grandes fuimos nosotros. Fuimos a Japón y salimos campeones del mundo”, gritó el exdefensor de la Selección Argentina durante el acalorado debate que se generó con Federico Bulos, quien sostenía que el período en el que el Muñeco fue DT del Millonario fue la época dorada de la institución.

“Al Bambino Veira lo tienen que poner allá arriba, pero lo que pasa es que Gallardo estuvo 10 años y tuvo cosas brillantes”, redobló Ruggeri. Luego, cuando le pidieron argumentos para sostener su idea, afirmó con hechos: “Ganamos la Copa Libertadores y la del mundo. También ganamos el torneo local cinco fechas antes de que termine”.

Ruggeri: “Al Barcelona lo comíamos en un pancho”

Sebastián Vignolo, conductor del programa, puso sobre la mesa la comparación entre la final de Madrid que conquistó River ante Boca y la final de la Intercontinental 1986 ante el Steaua Bucarest. “Ahí tenían que haber jugado contra el Barcelona“, soltó el Pollo.

La devolución de Ruggeri fue instantánea: “¿Qué me importa a mí? ¡Le ganó al Barcelona! ¿Qué queres que les diga? ‘Ah, no, queremos jugar contra el Barcelona y no contra ustedes. Además, si venía el Barcelona… en un pancho lo comíamos. Con el equipo que teníamos…”

“Nosotros jugamos la final del mundo, Gallardo no”

A continuación, llegó la inevitable comparación entre los dos ganadores de la CONMEBOL Libertadores y sus diferentes desempeños en el torneo intercontinental. “Nosotros jugamos la final del mundo, el de Gallardo no llegó. ¡Tenía que haber salido campeón del mundo! Ese Real Madrid era ganable. A mí no me vengan a discutir”, soltó el Cabezón.

Por último, Ruggeri pidió un monumento para uno de los máximos ídolos de la historia de River. “El Beto Alonso debería tener una estatua. Es el mejor de todos los tiempos para mí”, dijo totalmente convencido. Una lluvia de afirmaciones que invitan al debate.