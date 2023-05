Cada vez que se aproximaba un mercado de transferencias, si había una garantía en River tenía que ver con la sensación que el puesto del arquero estaba cubierto. Sin embargo, la producción de Franco Armani en los últimos partidos ha ido en baja al punto que el propio Martín Demichelis reconoció el problema.

Las críticas al arquero campeón del mundo de parte de propios hinchas de River fueron en alza, a la vez que después de mucho tiempo se comenzó a mencionar a candidatos a llegar al club, siendo Augusto Batalla el último en esa lista. La situación tomó mayor notoriedad cuando su esposa, Daniela Rendón, salió al cruce de esas críticas y hasta amenazó con la posibilidad que la familia regrese a Colombia.

El enrarecido clima en torno a Franco Armani no tardó en instalarse en la prensa colombiana, especialmente porque la pareja del arquero dejó abierta esa posibilidad de regresar. Entonces, todos los focos apuntaron al Atlético Nacional de Medellín, equipo en que el arquero brilló antes de llegar a River.

Pero según se avanzó en Antena 2, El Verdolaga no estaría demasiado interesado en salir a buscar el fichaje del seleccionado argentino debido a que la política actual no tendría como prioridad salir a repatriar ídolos que le costarían mucho dinero.

En relación a esto, se hizo referencia también a la situación de Edwin Cardona, quien no seguiría en Racing. “Los grandes salarios no van más en Nacional, hay topes porque el club necesita ser autosostenible”, se explicó. Además, se detalló que aunque al club le ingresó dinero por disputar la Copa Libertadores, todavía tiene una deuda que debe saldar y por la que no está interesado en salir a hacer grandes gastos, especialmente cuando la plantilla actual le está dando resultados muy satisfactorios.