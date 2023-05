Nuevo mensaje de la esposa de Armani, indignada por las críticas: "¿Por qué no hablan de...?"

Franco Armani volvió a ser foco de muchas críticas luego del empate de River. Una mala respuesta, poco común en el arquero, significó una nueva pérdida de puntos para los de Martín Demichelis. Su esposa Daniela Rendón salió otra vez a defenderlo en las redes sociales.

En Twitter venían siendo muy críticos con el Pulpo, teniendo en cuenta que viene de cometer errores contra Platense y Sporting Cristal. Esta vez, la mujer se descargó en esa red con un contundente mensaje dirigido para todo el pueblo riverplatense.

“Siempre será más fácil atribuirle la culpa al otro, pero por qué no hablan de las 2 que saco en el partido, Ahhhh no, verdad que eso no lo ven”, soltó Daniela en su cuenta oficial de Twitter. Enojadísima.

Hace unos días, luego de la mala salida de Armani que provocó el gol de Sporting Cristal, Rendón también salió al cruce. “La gratitud tiene poca MEMORIA”, escribió ese día.