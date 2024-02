Agustín Ruberto no se va a olvidar más de la noche del 31 de enero. El delantero ingresó en el segundo tiempo de River vs. Barracas Central y en pocos minutos logró marcar su primer gol en Primera División. Toda la gente del Millonario celebró por él y Claudio Echeverri no se quedó afuera.

El Diablito puso el partido en la concentración de la Selección Argentina Sub 23 y festejó fuerte el gol de su compañero de categoría. Instantes después del golazo del delantero, el chaqueño subió una historia a su cuenta de Instagram festejando el 2-0.

“Vamos Agus”, se lo escucha decir mientras filmaba la repetición del gol de Ruberto. Al ver el tremendo remate que sacó, comentó: “Una bomba, eh”. El propio Ruberto reposteó la felicitación de su compañero y soltó: “Gracias hermano!”. Buena onda entre los pibes.

Qué dijo Demichelis del golazo de Ruberto

En conferencia de prensa, el DT se mostró muy feliz por la victoria ante el Guapo: “Estas victorias se valoran muchísimo, el plantel está haciendo un gran esfuerzo ante todos los contratiempos. Los grandes se están haciendo responsables, con el nivel de Armani, Nacho terminó entero, Borja con un gran comienzo de año”.

Sobre Ruberto, expresó: “Es muy esperanzador. Agustín incluso se expresó en la red. Me emociona como entrenador darles oportunidades a chicos y que vayan sumando experiencia”.

“Todo el año pasado nos hemos ocupado de mirar abajo. Está con nosotros Tobías Leiva y jugó la mayoría del año en Cuarta. Lo hacemos de forma conjunta con la institución. Ian Subiabre, Mastantuono, pusieron sus prestaciones en el Mundial y decidimos que estén en la pretemporada”, agregó el estratega.

Y cerró: “Si Ramón (Díaz) no hubiese confiado en mí en su momento, hoy no sería profesional. A mí me gusta darles la confianza a los chicos, están copiando a los grandes. Y, cuando estén todos de vuelta, intentaremos seguir aprovechando la mixtura de profesionales y jóvenes”.