River exteriorizó, una vez más, que la relación con Javier Mascherano no quedó de la mejor manera, a pesar de que el Jefecito se formó y debutó en la primera división con la camiseta del Millonario. La prueba fue este sábado 8 de junio, día en que el actual entrenador de la Selección Argentina Sub 23 y Sub 20 cumplió 40 años.

Resulta que la institución de Núñez ni se acordó de Masche en sus cuentas oficiales de redes sociales. Directamente no lo saludó, un gesto que sí tuvieron otros tres clubes por los que transitó el ex volante a lo largo de su carrera como futbolista. Tanto West Ham United como Liverpool y FC Barcelona, le dedicaron publicaciones alusivas a la jornada tan especial.

¿Pero qué pasó con Javier Mascherano para que haya semejante indiferencia? El quiebre se produjo en la Final del Mundial de Clubes de Japón 2015. En el encuentro definitorio que Barcelona ganó 3 a 0, el rosarino ni siquiera atinó a saludar a los hinchas de River que coparon varios sectores del Estadio Internacional de Yokohama. Ante esta actitud, varios de los simpatizantes riverplatenses lo silbaron.

”Sé que hay gente que por el hecho de que no haya saludado se lo pueden llegar a tomar mal, pero no es menos precio ni mucho menos. Yo voy a estar toda mi vida agradecido a River por todo lo que me dio… Traté de no mezclar las cosas y de que nadie se confunda habiendo un partido en el medio. Los que me conocen saben que soy muy respetuoso con mi profesión. Esto es fútbol, yo estoy jugando para otro equipo y no pretendo un trato especial tampoco”, dijo en aquella ocasión, tras el duelo en suelo asiático, Javier Mascherano.

Los saludos a Javier Mascherano por su cumpleaños 40 del Barcelona, West Ham y Liverpool.

Pero los años pasaron y el reclamo por parte de los hinchas de River permaneció. Por eso, en 2020, reconoció su error: “Está claro que hubo una situación en 2015 en la que yo me equivoqué al no saludar a la gente en Japón. Son errores que uno comete, que no puede volver el tiempo atrás. Entiendo que mucha de la gente de River esté enojada conmigo… Lamentablemente no puedo volver el tiempo atrás”.

Javier Mascherano volvió a la Argentina para retirarse en Estudiantes de La Plata

Encima, en su retorno a la Argentina, Javier Mascherano, en lugar de retirarse en River, algo que siempre estuvo latente durante su ciclo en el exterior, colgó los botines con la camiseta de Estudiantes de La Plata, situación que terminó por sepultar el vínculo entre las partes.

Al respecto, Mascherano explicó: “A River tuve la oportunidad de volver dos veces. Hablé con Enzo (Francescoli) en su momento cuando estaba en Barcelona y creí que no era el momento. Básicamente eso. No hay que buscarle tantas vueltas… Yo sentía que todavía estaba para poder seguir jugando en un nivel alto en Europa, en un club como el Barcelona y seguir ganando cosas. Por eso le dije que no”.

En ese mismo sentido, a raíz del último intento desde el Millonario para repatriarlo, argumentó: ”Después los momentos míos no son los de River ni los de River son los míos… Y después de China, cuando tuve que decidir dónde jugar, estaba entre Estados Unidos y la Argentina, y decidí volver a la Argentina”.

La camino de Javier Mascherano como futbolista

Javier Mascherano debutó en 2003 en River. Luego, en 2005 saltó a Corinthians, en 2006 al West Ham United, en 2007 al Liverpool, en 2010 al FC Barcelona, en 2018 al Hebei Fortune de China y en 2020 a Estudiantes de La Plata.