Pasó casi un año y medio desde la asunción de Martín Demichelis en River y todavía el DT no logra ganarse a los hinchas y eso que desde su arribo ya dio tres vueltas olímpicas. Era sabido que el post Gallardo no sería sencillo, pero lo que al fanático del Millonario pareciera no gustarle son los permanentes cambios que hace el entrenador, lo que genera la imposibilidad de consolidar un once titular.

La derrota del pasado viernes ante Huracán fue la primera caída de River de 2024 y trajo sus consecuencias, sobre todo por las formas. Los de Demichelis no jugaron bien, se volvieron a apagar en el segundo tiempo, los cambios no trajeron soluciones y un dato no menor es que se puso en riesgo la clasificación a cuartos de final de la Copa de la Liga a falta de dos fechas.

Las falencias más grandes de River estuvieron en el fondo en un nuevo partido flojo de la última línea del Millonario. Herrera y Enzo Díaz tuvieron buenas intenciones, pero malas resoluciones, González Pirez no ofreció solidez y Zabala -debutante- fue el mejor de una defensa que lejos está de brindar seguridad.

Es cierto que Demichelis no consolida un equipo y, en muchos casos, las críticas llegan por el sector defensivo. En la última línea, el DT puso a Herrera, González Pirez, Paulo Díaz y Enzo Díaz desde el arranque en ocho partidos, por lo que aparentemente pareciera ser la defensa que más convence al entrenador, pero los rendimientos individuales no son los mejores, salvo en el caso de Paulo Díaz, que es el emblema de la defensa millonaria.

El lateral por derecha, el gran problema

River compró a Agustín Sant´Anna, sobre el final del mercado de pases, por más de 3 millones de dólares. El uruguayo solamente fue titular en un partido y luego tuvo algunos ingresos en los que alternó buenos y malos rendimientos. Herrera, el habitual titular, nunca convenció del todo y se mantiene como titular pese a no hacer méritos para continuar. Boselli pareciera ser utilizado en partidos puntuales para marcar a futbolistas específicos, tal como sucedió ante Talleres como Ramón Sosa en este 2024 o en 2023 ante Campaz de Central.

Todas las defensas de River en partidos oficiales de 2024