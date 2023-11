River empató ante Instituto como local en la cancha de Independiente y perdió la chance de ser el líder de su grupo en la Copa de la Liga. Ahora, ya clasificado, espera por rival de la primera instancia de playoffs. En paralelo, el entrenador Martín Demichelis dejó mucha tela que cortar en su conferencia de prensa. Enterate de todo acá.

Los posibles rivales de River en cuartos de final de la Copa de la Liga

River quedó segundo en su grupo en la Copa LPF por detrás de Huracán. Ahora, sabe que en la primera ronda de los playoffs del certamen local deberá enfrentar al tercero de la otra zona, la cual se definirá en las próximas horas. Las chances son las siguientes: Godoy Cruz (22), Belgrano (21), Racing (21), Platense (20) y Central Córdoba (19). El Pirata y Racing se enfrentan entre sí para definir sus puestos en la clasificación, mientras que los de Santiago del Estero se cruzarán con San Lorenzo en el Bajo Flores. El Tomba y Tense ya disputaron sus respectivos encuentros.

Demichelis habló acerca del Diablito Echeverri

Luego del empate ante Instituto en el estadio de Independiente, Martín Demichelisse refirió a la situación del Diablito Echeverri y su inminente futuro: “Cuando llegué sabía que Echeverri era el diamante en bruto. Nadie discute y nadie duda del talento y la inteligencia de Claudio. Al principio le costó desde el aspecto físico porque no es lo mismo jugar contra chicos de 16 años. Me alegra mucho por él”, empezó señalando el ex defensor sobre la situación de la joya que tiene River.

“Si doy un ejemplo, Julián Álvarez debutó a los 18 años en 2018 pero recién fue titular en 2021. Echeverri quiere mucho a la institución y no quepa duda alguna de que va a jugar porque es de River. Ojalá que cuando vuelva no esté cansado porque tiene que competir”, profundizó Demichelis sobre el crack que está jugando el Mundial Sub-17.

La frase de Demichelis sobre el puesto de lateral derecho

La posición que más le costó cubrir a “Micho” durante todo su ciclo fue la del “4”. Consultado acerca de esto, en conferencia de prensa respondió sin rodeos: “Roto en el lateral derecho porque hay un desgaste. Casco puede jugar en cualquier posición, Simón viene de jugar en la Sub-23. Yo estoy muy contento con el rendimiento de mis jugadores. A pesar del desgaste, ninguno quiere perderse los entrenamientos”, exteriorizó Demichelis al respecto.