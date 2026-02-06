No caben dudas que las divisiones inferiores de River son una de las mejores del país y los resultados están a la vista con las constantes joyas que surgen prácticamente todos los años. En ese sentido y para evitar futuros riesgos, acaban de blindar a una nueva promesa: Felipe Esquivel. No solamente extendió su contrato con la institución, sino que se le incluyó una cláusula de rescisión.

El volante ofensivo categoría 2008 es considerado el gran proyecto de la cantera del Millonario, por lo que era clave asegurar su permanencia en el club. A 3 meses de cumplir los 18 años de edad, en Núñez no quisieron correr riesgos y pisaron el acelerador para quedarse con el juvenil que apunta a ser el nuevo Mastantuono y ya espera por su inminente irrupción en la Primera División.

Lo cierto es que en las últimas horas, River le renovó el contrato a Esquivel hasta el 31 de diciembre de 2028. De esta manera, el vínculo que tenía vigencia hasta fin de año, tiene una nueva duración de tres temporadas completas según el calendario del fútbol argentino. Así las cosas, el oriundo de Chaco permanecerá con La Banda mientras ultima detalles para vivir su debut profesional.

Felipe Esquivel, durante su anterior firma de contrato con River.

El talentoso gambeteador también tiene una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, práctica que volvió habitual River con las nuevas extensiones de contratos para mantener alejados a los gigantes de Europa que pretenden quedarse con sus joyas. Al igual que ocurrió con otros protagonistas, el nacido en Barranqueras posee un blindaje gigante dentro de los ítems del acuerdo firmado.

Cabe recordar que el proyecto debió sortear un lamentable episodio que retrasó su camino hacia Primera. Es que Felipe sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha que lo marginó de las canchas durante un largo periodo de tiempo y recién recibió el alta médica a mediados de 2025. Ya asentado nuevamente en Reserva, busca lucirse para convencer a Gallardo.

Felipe Esquivel, juvenil de River Plate.

Cabe recordar que, tras el largo parón por la grave lesión, durante el segundo semestre del año pasado Esquivel acumuló 5 goles en 8 partidos entre la Cuarta División de River y la Selección Argentina Sub-17. El habilidoso mediocampista ofensivo con mucho olfato goleador ya demostró que su ausencia en el campo de juego fue un hecho aislado y su talento sigue más vigente que nunca.

Felipe Esquivel, sondeado por Barcelona

En 2024 y cuando su crecimiento era exponencial, el juvenil de apenas 16 años en ese entonces ya había demostrado toda su calidad técnica en el reciente Sudamericano Sub-15. Según lo informó el medio español SPORT, el FC Barcelona estaba tras sus pasos y se esperaba que acerquen una oferta desde el Viejo Continente para quedarse con sus jóvenes y prometedores servicios.

