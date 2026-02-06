Polémica en España: la denuncia de Augusto Batalla contra la dirigencia de Rayo Vallecano

En las últimas horas, una noticia sacudió al fútbol. De manera inesperada, Rayo Vallecano transita una polémica situación que enfrenta a los jugadores y el cuerpo técnico contra la dirigencia de la institución. En esta oportunidad, uno de los abanderados que lleva a cabo la cuestión es Augusto Batalla, que difundió la grave denuncia del plantel profesional contra los mandatarios del club.

El presente del equipo es pésimo y eso está a la vista de todos. El Matagigantes está en puesto de descenso y el futuro inmediato parece ser aún más desolador que la actualidad. En ese sentido, el problema no solo es futbolístico, sino que el origen radica en lo extradeportivo. Es ahí mismo donde nace el enorme conflicto entre las autoridades y los protagonistas de responder sobre el campo de juego.

Lo cierto es que, con el aval de la Asociación de Futbolistas Españoles, los futbolistas y el cuerpo técnico del Rayo Vallecano hicieron una denuncia pública contra los dirigentes. Esta sorpresiva e inesperada resolución permitió sacar a la luz un episodio que era totalmente desconocido hasta el momento: falta de agua caliente y pésimo estado de las instalaciones, que perjudica el rendimiento.

El equipo de Rayo Vallecano.

Uno de los puntos principales tiene como protagonista al complejo en el que se deberían llevar a cabo las prácticas de forma habitual. Sin embargo, en el escrito formal presentando y difundido por las redes sociales, dieron uno de los ejemplos. “Tres meses sin poder entrenar en nuestra Ciudad Deportiva debido al mal estado de los campos de juego“, sentenciaron en el escrito.

A su vez, un episodio similar sucede en el Estadio de Vallecas. En cuanto a la pésima presentación del terreno, manifestaron: “En el último mes, el estado del césped ha sido claramente deficiente, una situación que se ha ido agravando con el paso de las semanas. Consideramos que el terreno de juego no reúne las condiciones mínimas exigibles para disputar un partido de la máxima categoría”.

No conformes con eso, redoblaron la apuesta y fueron por más. “Deficiencias en las instalaciones que usamos a diario, como la falta de agua caliente en las duchas en determinados días, una limpieza que no siempre ha sido la adecuada y unas instalaciones obsoletas que no se corresponden con los estándares que requiere un club de Primera División”, agregaron como argumentos extras.

Por último, cerraron el mensaje. “Todos estos puntos han sido trasladados previamente a la presidencia del club en diferentes ocasiones. Sin embargo, las soluciones prometidas y las explicaciones recibidas hasta el momento no han resuelto de manera efectiva una situación que entendemos que no puede prolongarse más, ya que vemos peligrar nuestra integridad física y nuestras condiciones básicas de trabajo”, sentenciaron.

