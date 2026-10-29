Los 10 jugadores de River que afrontar su primer Superclásico

El Millonario visitará al Xeneize el próximo domingo a partir de las 15 horas por la fecha 15 del Clausura.

River visitará a Boca el próximo domingo a partir de las 15 horas por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura. Para el Millonario es un duelo clave pensando en las tablas y por eso se juega más que tres puntos. En los últimos mercados de pases hubo mucho movimiento en Núñez, por eso, varios futbolistas disputarán su primer Superclásico.

Entre los debutantes aparecen varios nombres de peso que llegaron en el último mercado de pases como son los casos de Nicolás Otamendi, Thiago Almada y Ángel Correa, por poner algunos ejemplos. En total serán 10 los jugadores que están ante su primer Superclásico y son dos más los que podrían debutar ya que anteriormente fueron citados, pero no sumaron minutos.

Los 10 jugadores de River que tendrán su primera experiencia en Superclásico

Tobías Ramírez

Francisco Ortega

Giovanni González

Nicolás Otamendi

Mauro Arambarri

Thiago Almada

Santiago Espíndola

Lucas Silva

Tobías Andrada

Ángel Correa

Ángel Correa. (Foto: Prensa River).

Los dos jugadores que fueron convocados, pero que no jugaron

Además de los 10 futbolistas que vivirán su primera experiencia en un Superclásico, hay dos futbolistas del Millonario que ya fueron convocados, pero que no jugaron. Se trata de Lautaro Pereyra y de Ezequiel Centurión. Todo indica que el mediocampista creativo puede sumar minutos si el partido así lo demanda.

La probable formación de River vs. Boca

Leonardo Ponzio espera la evolución de Aníbal Moreno y de Marcos Acuña para confirmar el equipo. Si bien resta la confirmación oficial, el Millonario saldría a La Bombonera con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

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Thiago Almada. (Foto: Prensa River).

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