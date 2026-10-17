Con cambios en todas las líneas, la probable formación de River para visitar a Belgrano

River quiere volver a prenderse en las tablas y para eso tiene la obligación de ganarle a Belgrano. El próximo domingo, a partir de las 20.15 horas, los de Leonardo Ponzio visitarán al Pirata en el Estadio Mario Alberto Kempes por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura.
De cara a este encuentro, Leonardo Ponzio probó una formación con algunos cambios en el entrenamiento del sábado. El entrenador podría realizar una modificación por línea ante el Pirata y eso se debe a cuestiones físicas y futbolísticas.
Marcos Acuña apareció entre los convocados, pero la realidad es que llegó tocado del partido del pasado miércoles ante Sarmiento, por lo que podría salir ante Belgrano. Además, Fausto Vera, Tomás Galván y Sebastián Driussi podrían perder la titularidad.
Acuña salió con molestias en el empeine y el hombro izquierdo. (Foto: Getty).
La probable formación de River vs. Belgrano
Si bien resta la confirmación oficial de Leonardo Ponzio, River saldría desde el arranque con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Lautaro Pereyra, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.
Los convocados de River vs. Belgrano
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La tabla del Clausura
DATOS CLAVE
- River Plate visitará a Belgrano el domingo a las 20:15 por el Clausura.
- Leonardo Ponzio prepara cuatro modificaciones en la formación titular de River Plate.
- Marcos Acuña integra la lista de convocados pero no llegaría en óptimas condiciones.