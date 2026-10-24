Todas las novedades del Millonario de este sábado 24 de octubre, el día previo a recibir a la Academia por el Torneo Clausura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este sábado 24 de octubre de 2026, el día previo a recibir a Racing por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura. Los cambios sensibles que hará Ponzio, la formación para jugar contra la Academia a partir de las 20.15 horas del domingo, una recorrida exclusiva por las obras del Estadio Monumental y Rambert afirmó que Ramón será nuevamente entrenador del primer equipo.

Cambios sensibles ante Racing

Para los de Leonardo Ponzio se viene un desafío importante ante un histórico como lo es Racing. Si bien la Academia atraviesa un presente complicado, los clásicos son partidos aparte. De cara a este choque, el entrenador del Millonario tendrá que hacer dos cambios en un sector clave de la cancha: la defensa.

Marcos Acuña sufrió una molestia el pasado 14 de octubre ante Sarmiento, mientras que ante Belgrano ni siquiera fue al banco de suplentes. La intención de Ponzio es no arriesgar al Huevo para que pueda llegar en condiciones al Superclásico del 1 de noviembre. Por otro lado, Martínez Quarta llegó al límite de tarjetas y debe cumplir una fecha de suspensión.

Si bien todavía Marcos Acuña no está 100% descartado, todo indica que el Huevo irá al banco de suplentes. Su lugar en el lateral izquierdo lo ocupará Francisco Ortega, de muy buena participación el pasado fin de semana contra Belgrano. Por Lucas Martínez Quarta jugará Lautaro Rivero, de casi nula participación en el semestre.

Lautaro Rivero. (Foto: Getty).

La probable formación de River vs. Racing

A falta de la confirmación de Leonardo Ponzio, el once que saldría desde el inicio ante Racing el próximo domingo a partir de las 20.15 horas es: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Publicidad

Leonardo Ponzio. (Foto: Prensa River).

Recorrida exclusiva por el Monumental

Bolavip dijo presente en el Estadio Monumental y realizó una recorrida exclusiva en la que repasó las obras que se están realizando en este momento, con el desmonte de la pantalla y la fundación para que luego se instalen las 52 columnas que sostendrán la estructura de la nueva bandeja y el techo.

Los trabajos en el Estadio Monumental no se detienen y actualmente hay obreros y máquinas trabajando todos los días -salvo cuando el Millonario juega de local- para cumplir con los tiempos establecidos. En esta etapa se quitará la pantalla y su estructura -dos columnas- ya que allí, en un futuro estará la nueva bandeja.

Publicidad

Por otro lado, detrás de la tribuna Sívori, son varias las máquinas y obreros que realizan trabajos para en un futuro colocar las columnas que sostendrán el techo y la quinta bandeja. Cabe destacar que estas columnas son externas a la estructura existente. Eso es porque la base del Estadio Monumental no contempló -hace más 80 años- que crecería tanto, por lo que no podría sostener más peso del que ya tiene.

Además de ver de primera mano cómo se trabaja en el desmonte de la pantalla y en las fundaciones para las columnas, Bolavip también recorrió en detalle lo que ya se hizo en este proceso que inició en 2020. Se destaca el nuevo colegio, los quinchos internos con parillas, televisores, equipos de climatización.

Por otro lado, el nuevo estacionamiento, con una fachada imponente que lleva los colores de la bandera de River, además el puente que los conecta con la tribuna San Martín. Además, la carpa, que sirve para realizar eventos, como por ejemplo conferencias de prensa.

Publicidad

En lo que respecta al estadio en sí, los baños a nuevo que son de primer nivel, los palcos de las cabeceras y los restaurantes Banda y 1901, ambos con vistas al campo de juego. Las tribunas inferiores en los cuatro sectores, con las que la capacidad del estadio pasó de 65 mil a 85 mil espectadores. En River se tomó la decisión de tener un estadio de primer nivel y las mejores no se detienen.

Los plazos de finalización de las obras son para mediados de 2029, un año antes del inicio del Mundial 2030, donde el Estadio Monumental será sede. Para esa época, la quinta bandeja y el techo -con su skywalk- ya estarán terminados y el Monumental tendrá una capacidad total para 101 mil espectadores, siendo el estadio más grande de todo el continente americano.

Publicidad

Rambert postuló a Ramón para River

Desde hace unos días que el nombre de Ramón Díaz suena fuerte como posible reemplazante de Leonardo Ponzio de cara al 2027. Quien se refirió al tema fue Sebastián Rambert, que tuvo al Pelado como DT y también a quien acompañó como ayudate de campo.

En diálogo con Dsports dijo: “A Ramón lo ven más dirigiendo a River que a cualquier otro equipo. Es alguien que quiere estar todo el día adentro del club, colaborando y tratando de aportar su importante jerarquía. Así lo han convocado de otras instituciones”.

“Es un tipo sabio, intuitivo, siempre supo desde la conducción por qué línea ir para obtener logros. Está capacitado. Sus pergaminos hablan solos. En algún momento va a ser entrenador de River. Es feo hablar de que ´debería´ serlo cuando River tiene un entrenador vigente, dando sus primeros pasos en un equipo tan importante y acomodándolo”, completó Pascualito.

Publicidad

DATOS CLAVE