Cambios sensibles en River de cara al clásico contra Racing

El Millonario recibirá a la Academia en el Estadio Monumental por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura.

River se juega más que tres puntos ante Racing. El Millonario, que viene de brillar y golear a Belgrano sabe que no puede fallar en las tres fechas que quedan de la temporada regular. La intención es clasificar lo más arriba posible en el Clausura y también quedar en puestos de zona de clasificación a la Copa Libertadores 2027 en la Tabla Anual.

Para los de Leonardo Ponzio se viene un desafío importante ante un histórico como lo es Racing. Si bien la Academia atraviesa un presente complicado, los clásicos son partidos aparte. De cara a este choque, el entrenador del Millonario tendrá que hacer dos cambios en un sector clave de la cancha: la defensa.

Marcos Acuña sufrió una molestia el pasado 14 de octubre ante Sarmiento, mientras que ante Belgrano ni siquiera fue al banco de suplentes. La intención de Ponzio es no arriesgar al Huevo para que pueda llegar en condiciones al Superclásico del 1 de noviembre. Por otro lado, Martínez Quarta llegó al límite de tarjetas y debe cumplir una fecha de suspensión.

¿Quiénes los reemplazarán?

Si bien todavía Marcos Acuña no está 100% descartado, todo indica que el Huevo irá al banco de suplentes. Su lugar en el lateral izquierdo lo ocupará Francisco Ortega, de muy buena participación el pasado fin de semana contra Belgrano. Por Lucas Martínez Quarta jugará Lautaro Rivero, de casi nula participación en el semestre.

Lautaro Rivero. (Foto: Getty).

La probable formación de River vs. Racing

A falta de la confirmación de Leonardo Ponzio, el once que saldría desde el inicio ante Racing el próximo domingo a partir de las 20.15 horas es: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

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Francisco Ortega. (Foto: Getty).

La tabla de posiciones del Clausura

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