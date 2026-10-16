Con una duda en defensa, Ponzio define la formación de River para enfrentar a Belgrano

El Millonario visitará al Pirata en el Mario Alberto Kempes por la fecha 13 del Clausura con su público en la tribuna visitante.

River quiere dejar atrás la pobre actuación que mostró en Junín ante Sarmiento. El próximo domingo, a partir de las 20.15 horas visitará a Belgrano en el Estadio Mario Alberto Kempes por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura. Los de Leonardo Ponzio tienen la obligación de sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla de su zona y también en la anual.

Una de las malas noticias que recibió Leonardo Ponzio ante Sarmiento fue que Marcos Acuña se retiró con molestias en su hombro y empeine izquierdo, por lo que está en duda para visitar al Pirata en Córdoba. En caso de no llegar, lo reemplazará Francisco Ortega, quien justamente ingresó por él en Junín el pasado miércoles y mostró un buen rendimiento en sus minutos en cancha.

La probable formación de River ante Belgrano

Si bien resta la confirmación oficial de Leonardo Ponzio, River saldría al Mario Alberto Kempes con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. Cabe destacar que si Marcos Acuña llega en condiciones será titular.

Francisco Ortega podría iniciar como titular ante Belgrano. (Foto: Prensa River).

River, con visitantes ante Belgrano

Hace algunas semanas, Belgrano anunció que ante River jugaría en el Estadio Mario Alberto Kempes para poder recibir visitantes. Se estima que habrá alrededor de 12 mil hinchas del Millonario alentando al equipo de Leonardo Ponzio en el estadio de mayor capacidad de la ciudad de Córdoba.

Las posiciones de Clausura

Publicidad

DATOS CLAVE