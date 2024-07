Pensando en el encuentro ante Sarmiento del próximo fin de semana, el director técnico del conjunto Millonario metería mano en el once.

El ‘Mundo River’ se encuentra completamente revolucionado como consecuencia del momento que está atravesando el equipo comandado estratégicamente por Martín Demichelis. Es que no levanta cabeza y los cuestionamientos son cada vez más fuertes.

Inclusive, luego de la derrota de este miércoles frente a Godoy Cruz de Mendoza, el mencionado entrenador de River quedó literalmente en la cuerda floja, con el público pidiendo su desvinculación y con muchas dudas relacionadas con su continuidad.

Pese a ello, en la jornada de hoy se confirmó que Demichelis seguirá en el cargo, por lo menos hasta el partido del próximo domingo frente a Sarmiento de Junín en el Estadio Monumental, en el marco de la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Sucede que, si River no logra hacerse con los tres puntos, todos los cañones apuntan hacia una salida definitiva del ex defensor del banco de suplentes del club que lo vio nacer. Es decir que no hay ningún tipo de margen de error frente a Sarmiento.

Santiago Simón podría salir del once.

En medio de ese panorama, Demichelis planifica modificaciones en lo que podría ser su última alineación como director técnico de River. Es consciente de que debe poner toda la carne al asador para generar la recuperación de un equipo que no encuentra el rumbo.

En primera instancia, es un hecho prácticamente ineludible que Facundo Colidio, que salió lesionado en el primer tiempo en Mendoza, no estará a disposición ante Sarmiento. En ese contexto, Manuel Lanzini e Ignacio Fernández son quienes pican en punta para reemplazarlo.

Paralelamente, otro que podría ingresar en la ofensiva es Adam Bareiro en lugar de Pablo Solari, de muy flojo presente. En tanto, Sebastián Boselli y Rodrigo Villagra también cuentan con chances de entrar en lugar de Santiago Simón y Rodrigo Aliendro o Felipe Peña Biafore respectivamente.

El próximo partido de River

Por la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol, River recibirá a Sarmiento el próximo domingo 28 de julio a las 18:30 horas.

Los posibles once de River

Franco Armani; Santiago Simón o Sebastián Boselli, Federico Gattoni, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Felipe Peña Biafore, Rodrigo Aliendro o Rodrigo Villagra; Franco Mastantuono, Ignacio Fernández o Manuel Lanzini; Pablo Solari o Adam Bareiro y Miguel Borja.