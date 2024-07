Juan Román Riquelme estaría en llamas porque el ex delantero de la Selección Argentina pondría en aprietos a Boca dentro del período de incorporaciones.

Más allá de la alegría que hay dentro del mundo Boca por la clasificación en la Copa Sudamericana tras la victoria sobre Independiente del Valle, en la dirigencia que lidera Juan Román Riquelme continúan trabajando de lleno en el mercado de pases, ya que Diego Martínez precisa tener más refuerzos.

Durante las últimas horas, y sobre todo después de lo que fue la oferta que el Xeneize realizó por Giuliano Galoppo, desde São Paulo solicitaron un trueque por Guillermo Fernández. Y si bien en La Ribera no habría oposición al pedido, Ángel Di María le podría complicar la existencia a Riquelme y compañía.

Está confirmado que Fideo continuará con su carrera, al menos por un año más, en Benfica. Pero no se llevaría a Galoppo hacia Portugal. Sino que directamente, desde Rosario Central utilizarían todo el dinero que le abonarían al ex delantero de la Selección Argentina para la operación con los brasileños y el ex futbolista de Banfield. De hecho, el salario que tiene el mediocampista de 25 años en las tierras paulistas, es muy elevado.

A pesar de que “Rosario Central se acerca mucho al salario de São Paulo”, según aseguró el periodista Martín Costa en ESPN, dentro de la dirigencia del Xeneize aún mantienen la esperanza de poder sumar a Galoppo, dado a que realizarán una nueva oferta hacia sus pares brasileños, como así también le mejorarán la propuesta salarial al futbolista. En las próximas horas, y/o días, habría novedades, pero la ilusión nadie se las quita.

Giuliano Galoppo, entre Boca y Rosario Central. (IMAGO / ZUMA Press Wire)

La oferta de Boca por Giuliano Galoppo

Hace tiempo que los dirigentes de Boca vienen buscando la contratación de Giuliano Galoppo, pero la propuesta que le enviaron a São Paulo no convenció a los brasileños: 3 millones de dólares por el 50% de la ficha del ex mediocampista de Banfield.

Giuliano Galoppo ya estuvo en Boca: su paso por inferiores

Con 24 años, Giuliano Galoppo ha jugado únicamente en Banfield y en São Paulo como profesional, pero antes de recalar en el club que tiene su estadio en la intersección de las calles Peña y Arenas, supo ser parte de las inferiores de Boca. En 2013 y 2014, cuando el volante tenía 14 y 15 años, se dio su paso por el semillero xeneize en la novena y octava división, respectivamente. Luego se marchó al Taladro para seguir con su crecimiento juvenil hasta debutar en primera en 2019.