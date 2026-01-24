Los puntajes de River en la victoria ante Barracas: jugador x jugador, con Quintero, Montiel y un refuerzo en el podio

Santiago Beltrán (6): sin sobresaltos. El arquero juvenil fue ratificado como titular ante la lesión de Armani y logró mantener la valla invicta en el estreno del Torneo Apertura, en un partido en el que casi no tuvo participación. Un buen resultado para ganar confianza.

Gonzalo Montiel (7): si bien no se destacó enormemente en el juego, el partido terminó 1 a 0 y convirtió el único gol del partido, hecho suficientemente necesario para ser una de las figuras del compromiso.

Lucas Martínez Quarta (6): no sufrió. Estuvo firme para marcar a los delanteros de Barracas y comenzó varias acciones de juego desde abajo. Prolijo partido para comenzar el campeonato y ganar confianza, ya que fue uno de los futbolistas más cuestionados por los hinchas en 2025.

Lautaro Rivero (6): al igual que MQ, estuvo sólido en defensa y no titubeó al marcar a un lungo atacante como Facundo Bruera.

Matías Viña (5): conectó buenas intervenciones de ataque cuando subió por la banda, y no sufrió al marcar a Iván Tapia y Tomás Porra. Vio la tarjeta amarilla y no lo condicionó para el resto del compromiso. Buen debut en líneas generales.

Fausto Vera (5): una presentación oficial sin grandes cuestiones a destacar, pero con una performance aprobada con lo justo. Más allá de que la jugada tuvo su polémica, y todo River reclamó penal, erró un gol insólito en el inicio del partido.

Aníbal Moreno (7): más allá de algún error sobre el final, que River pudo haber pagado caro, el volante central tuvo un buen estreno. Posicionalmente impecable, defensivamente mejor, y mostró su liderazgo futbolístico en los 90 minutos del partido. En el podio, junto con Juanfer y Montiel, por su gol.

Tomás Galván (6): Gallardo lo contó como refuerzo tras su buen paso por Vélez y el volante se lo devolvió con un buen partido en su estreno oficial como titular en River. Conectó buenos pases con todos los volantes y se mostró firme para ir al ataque.

Juan Fernando Quintero (7): la figura del partido. Con su característico ritmo en la mitad de cancha, el colombiano fue amo y señor de la pelota durante todo el encuentro. Marcelo Gallardo le brindó apoyo y lo ratificó como el capitán de River ante la ausencia de Franco Armani. Le dio la asistencia a Gonzalo Montiel en el único tanto de la tarde.

Facundo Colidio (5): un partido por debajo del radar para el delantero. Se mostró rápido e intentó ser punzante en el ataque, pero no logró penetrar la defensa de Barracas en ningún momento. Salió reemplazado en el complemento y acusó una molestia en la rodilla.

Sebastián Driussi (5): un primer tiempo para el olvido, y una segunda parte en la que mejoró un poco. Quedó claro, una vez más, que su posición natural no es como centrodelantero, sino que se siente más cómodo como segunda punta o como extremo. Cuando jugó más atrasado y lejos del área, mejoró.

INGRESARON

Giuliano Galoppo (5): intrascendente ingreso. No mejoró al equipo y no marcó la diferencia. Sobre el final, vio la tarjeta amarilla por un patadón que pudo ser roja.

Ian Subiabre ():

Santiago Lencina ():

Maximiliano Salas ():