Si Cavani no tiene un gesto con el club, Boca debe tomar la decisión de rescindirle el contrato

Edinson Cavani demostró empatía cero con Boca. A ver, no se rescinde el contrato, no decide retirarse, no acepta la oferta de Danubio.

El uruguayo ni siquiera accede a un contrato por productividad como el de Ander Herrera.

Inclusive, Leandro Paredes lo invita al partido de Boca por Copa Argentina en Salta y el uruguayo toma la decisión de quedarse.

Cavani quiere seguir utilizando el brazalete de capitán como en el clásico contra Racing cuando la gente ya se expresó y lo silbó porque no aguanta más esta versión suya.

Edinson juega un partido como titular en septiembre y después necesita seis meses para volver a disputar un encuentro desde el arranque.

Riquelme, yo creo que llegó el momento de que, si Cavani no tiene un gesto para con Boca, la decisión drástica tiene que partir desde el Xeneize.

Sí, en definitiva, Boca tiene que rescindir un contrato que hoy, al club, además de costarle una fortuna, solamente le trae dolores de cabeza.

