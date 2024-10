Para intentar remontar la serie ante Atlético Mineiro, Marcelo Gallardo sabe que debe hacer modificaciones respecto al 11 que cayó en Brasil. Para muchos, incluyendo a Ariel Ortega , la solución para River está en los juveniles Franco Mastantuono y Claudio Echeverri . Sin embargo, el Muñeco fue muy tajante a la hora de referirse a ambos.

Pese a que él no suele dar pistas antes de partidos trascendentales, el entrenador se encargó de dejar en claro que no jugará ninguno de los dos frente al Galo. “Hoy (contra Defensa y Justicia) jugaron los dos. Les doy la responsabilidad cuando creo que están en condiciones de asumirla y el equipo los respalda “.

“El partido de hoy era para que ellos sientan que pueden tener momentos en el equipo donde sean de importancia. ¿Darle la responsabilidad a ellos? No, de ninguna manera “, sentenció el director técnico.

Y continuó: “ Conmigo, un chico de 17 y otro de 18 recién cumplidos no van a ser salvadores . Tienen mucho para crecer. Son grandes jugadores y un potencial enorme para asumir esas responsabilidades, cuando tengan la madurez necesaria. No les voy a tirar esa responsabilidad encima si siento que no están preparados. No corresponde”.

El partido de Franco Mastantuono y Claudio Echeverri ante Defensa y Justicia

El Muñeco apostó por una formación completamente alternativa para visitar al Halcón de Varela. La historia terminó 0 a 0 con una escasa producción ofensiva del Millonario y un Jeremías Ledesma que fue figura luego de salvar mucho al equipo de sufrir un gol.

Tanto el Echeverri como Mastantuono fueron de arranque, pero ninguno de los dos tuvo su mejor noche. El Diablito fue sustituido en el entretiempo (ingresó Lanzini en su lugar), mientras que el zurdo salió (por Pity Martínez) a los 23′ del complemento.

Fecha, horario y sede del partido de vuelta entre River y Atlético Mineiro

El partido de vuelta entre River y Atlético Mineiro, en el marco de las semifinales de la Copa Libertadores 2024, se jugará el próximo martes 29 de octubre en el Monumental de Núñez, encuentro que está pautado para las 21:30 horas (ARG). El duelo será transmitido por Disney+.