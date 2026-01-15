Martín Demichelis elogió a su hijo mientras entrena para sumarse a River: “Pinta mejor que el padre”

A la espera de un nuevo club tras su paso por Rayados de Monterrey, Martín Demichelis se encuentra en Argentina, en donde acompaña a Bastian, su hijo que juega en las divisiones inferiores de River, a entrenar para llegar de la mejor manera posible al inicio de su pretemporada.

En este sentido, el ex DT del Millonario publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que grabó parte del entrenamiento que hizo Bastian, quien pertenece a la categoría 2009 del elenco de Núñez y que este año será parte del plantel que dispute el torneo de Sexta División de AFA.

Mientras se veía a su hijo saltar a un cajón en un ejercicio para mejorar la potencia de sus piernas, Demichelis sacó pecho y aseguró que saldrá mejor futbolista que lo que él fue. “Acompañando desde temprano a Bastian en su preparación. Pinta mejor que el padre…”, tiró.

La historia de Martín Demichelis elogiando a Bastian.

Bastian llegó a las inferiores de River en 2023, cuando su padre asumió como entrenador del primer equipo, y desde allí inició su camino en la Novena División, donde comparte plantel con el hijo de Maxi López. A lo largo de los años, jugó tanto en AFA como en Liga Metropolitana.

Esta no es la primera vez que el entrenador se muestra en las redes sociales junto a sus hijos. Semanas atrás fue viral ya que protagonizó un video de Tik Tok junto a su hija e hizo un trend bailando que generó diversos comentarios dentro de los hinchas del elenco de Núñez.

Publicidad

Publicidad

En síntesis