Matías Suárez eligió su mejor gol en River y recordó un reto de su madre: “Timbaleta blanca”

El delantero habló en una entrevista, en la que recordó su paso por la institución de Núñez, en la que ganó cinco títulos.

Por Marco D'arcangelo

Matías Suárez en su paso por River.
© GettyMatías Suárez en su paso por River.

Luego de su paso por Belgrano de Córdoba y Unión Española, el delantero Matías Suárez tomó la decisión de colgar los botines a los 37 años a pesar de tener ofertas para jugar en la Primera Nacional, ya que recibió un sondeo por parte de Racing de su provincia natal. 

En una entrevista en ‘Si nos dejan’, el ex futbolista de River habló sobre su paso por el club de Núñez, en donde jugó durante cinco temporadas y recordó cuál fue su mejor gol en la institución. El mismo, fue uno que le hizo a Unión de Santa Fe en el Estadio Más Monumental. 

“Si tengo que elegir un gol me quedo con uno que le hice a Unión en el Monumental. Enganché para adentro desde la izquierda y le meto fuerte al ángulo contrario”, dijo sobre su tanto ante el Tatengue que significó el 2 a 0 parcial en la goleada 4 a 0 de los dirigidos por Gallardo. 

Además, se mostró agradecido con los hinchas del Millonario por la banca que recibió durante toda su estadía en el club, en el que consiguió cuatro títulos locales y uno internacional. “Desde el primer día me hicieron sentir familia en River. Y viví momentos inolvidables que van a quedar para siempre en mi memoria y en mi corazón”, esbozó. 

Por otro lado, también recordó un particular reto que recibió por parte de su mamá cuando era joven, luego de recibir su primer sueldo. “Me acuerdo que me compré una timbaleta blanca y me la llevé con mi hermano en el colectivo. Cuando llegué a mi casa mi vieja me quería matar, je”.

Los números de Matías Suárez en su paso por River

En sus cinco temporadas como futbolista de River, el ex delantero disputó un total de 133 partidos, en los que convirtió 40 goles y aportó 30 asistencias. Además, recibió 13 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 7228 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, logró cuatro títulos locales y uno internacional. 

En síntesis

  • Matías Suárez anunció su retiro del fútbol profesional a los 37 años de edad.  
  • El delantero registró 40 goles y 30 asistencias en 133 partidos con River Plate.  
  • Durante sus cinco temporadas en Núñez, el futbolista conquistó cinco títulos oficiales con el club. 
Marco D'arcangelo

