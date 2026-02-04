Sin lugar con Gallardo, rescindió su contrato con River y será refuerzo de Chicago en la Primera Nacional

Mientras River analiza la posibilidad de incorporar a más futbolistas en este mercado de pases, la columna de bajas también suma nombres. Marcelo Gallardo lleva la depuración del plantel y este miércoles se conoció una nueva salida en el equipo.

Se trata de Gonzalo Trindade, el jugador de 21 años que viene de jugar a préstamo en Central Córdoba. El lateral izquierdo no forma parte de los planes del Muñeco y decidió continuar su carrera en otro sitio en busca de oportunidades sobre la cancha.

Trindade debutó en la Primera de River bajo las órdenes de Martín Demichelis en el amistoso ante Universidad de Chile en marzo de 2023. Desde entonces, no volvió a sumar minutos en la máxima categoría del Millonario.

Por el contrario, si consiguió tener algo de rodaje con la camiseta del combinado santiagueño. Este año regresó al River Camp, pero no estadía no duró mucho, ya que se marchó con el pase en su poder y ahora será refuerzo de Nueva Chicago en la Primera Nacional.

La presencia de Marcos Acuña lo aleja de la cancha de hacerse un lugar en el plantel de Primera, mientras que el fichaje de Matías Viña disminuyó sus chances aún más. Ahora, tendrá la oportunidad de demostrar su potencial con la camiseta del club de Mataderos.

Aunque Trindade llegó a Chicago con el pase en su poder, el Torito le reconocerá a River un porcentaje en caso de una futura venta del futbolista. Así, en Mataderos suman sangre joven para pelear por el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Datos clave