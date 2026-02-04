Es tendencia:
logotipo del encabezado
MERCADO DE PASES

Sin lugar con Gallardo, rescindió su contrato con River y será refuerzo de Chicago en la Primera Nacional

El Millonario se desprendió de uno de sus juveniles, que continuará su carrera en el ascenso argentino.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Gonzalo Trindade se fue de River.
© GettyGonzalo Trindade se fue de River.

Mientras River analiza la posibilidad de incorporar a más futbolistas en este mercado de pases, la columna de bajas también suma nombres. Marcelo Gallardo lleva la depuración del plantel y este miércoles se conoció una nueva salida en el equipo.

Se trata de Gonzalo Trindade, el jugador de 21 años que viene de jugar a préstamo en Central Córdoba. El lateral izquierdo no forma parte de los planes del Muñeco y decidió continuar su carrera en otro sitio en busca de oportunidades sobre la cancha.

Trindade debutó en la Primera de River bajo las órdenes de Martín Demichelis en el amistoso ante Universidad de Chile en marzo de 2023. Desde entonces, no volvió a sumar minutos en la máxima categoría del Millonario.

Por el contrario, si consiguió tener algo de rodaje con la camiseta del combinado santiagueño. Este año regresó al River Camp, pero no estadía no duró mucho, ya que se marchó con el pase en su poder y ahora será refuerzo de Nueva Chicago en la Primera Nacional.

La presencia de Marcos Acuña lo aleja de la cancha de hacerse un lugar en el plantel de Primera, mientras que el fichaje de Matías Viña disminuyó sus chances aún más. Ahora, tendrá la oportunidad de demostrar su potencial con la camiseta del club de Mataderos.

Aunque Trindade llegó a Chicago con el pase en su poder, el Torito le reconocerá a River un porcentaje en caso de una futura venta del futbolista. Así, en Mataderos suman sangre joven para pelear por el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Publicidad
La decisión que Gallardo tomó con Kendry Páez y que posterga su debut con la camiseta de River

ver también

La decisión que Gallardo tomó con Kendry Páez y que posterga su debut con la camiseta de River

Datos clave

  • Gonzalo Trindade, lateral de 21 años, rescindió con River para fichar por Nueva Chicago.
  • El club de Mataderos reconocerá a River un porcentaje de una futura venta del jugador.
  • El futbolista debutó en marzo de 2023 ante Universidad de Chile bajo el mando de Demichelis.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Caso Valentín Carboni: pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial es una falta de respeto

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Categórica sanción al jugador de Gimnasia de Jujuy que fracturó a Stefano Callegari de Nueva Chicago
Fútbol Argentino

Categórica sanción al jugador de Gimnasia de Jujuy que fracturó a Stefano Callegari de Nueva Chicago

No apto para impresionables: la brutal lesión de un jugador de Nueva Chicago en la Primera Nacional
Fútbol Argentino

No apto para impresionables: la brutal lesión de un jugador de Nueva Chicago en la Primera Nacional

Ganó la Copa Libertadores, jugó en la Selección Argentina y ahora dirigirá a un importante club de la Primera Nacional
Fútbol Argentino

Ganó la Copa Libertadores, jugó en la Selección Argentina y ahora dirigirá a un importante club de la Primera Nacional

¿Racing le suma o le complica el Mundial 2026 a Valentín Carboni?
Selección Argentina

¿Racing le suma o le complica el Mundial 2026 a Valentín Carboni?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo