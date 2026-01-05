Mientras presiona para llegar a River, Sebastián Villa cruzó mensajes con la esposa de Marcelo Gallardo

Una de las novelas del mercado de pases la protagonizan River y Sebastián Villa. El colombiano no continuará en Independiente Rivadavia y tiene el deseo de llegar al Millonario, mientras que en Núñez hay posturas encontradas. Marcelo Gallardo lo quiere, pero Stefano Di Carlo no quiere cargar con el costo político de traer al club a un futbolista que tuvo problemas con la Justicia por causas vinculadas a la violencia de género.

Bolavip pudo averiguar que tanto el colombiano como su representante -Rodrigo Riep- desean que se concrete su pase a River. Gallardo está al tanto y hasta se llegó a armar una ingeniería para hacerlo posible, para eso se pondría sobre la mesa una suma importante de dinero -que rondaría los 5 millones de dólares-, el pase de Ezequiel Centurión y la cesión a préstamo de dos jugadores.

La esposa de Gallardo cruzó mensajes con Villa

Como Nahuel Gallardo -hijo de Geraldine y Marcelo- jugó en Independiente Rivadavia, allí compartió tiempo con Sebastián Villa y eso hizo que Geraldine lo conozca al colombiano. Hace apenas unos días, el delantero compartió una publicación en la que anunciaba que será padre de una nena.

En dicha publicación, Gerladine la Rosa -esposa de Marcelo Gallardo- escribió: “Morí de amor, que felicidad, Caroline Ospina -pareja de Villa-, te dije, los tiempos de Dios son perfectos. Todo pasa por algo y todo llega cuando tiene que llegar, felicitaciones. Una linda bendición ya en camino”. Sebastián Villa respondió al comentario: “Muchas gracias por esas palabras, ojalá te vea pronto”.

Publicidad

Publicidad

ver también El presidente de Independiente Rivadavia afirmó que Sebastián Villa podría jugar en River: “Tenemos un compromiso de venta”

Daniel Vila habló del caso Villa

En diálogo con TyC Sports, el presidente de Independiente Rivadavia afirmó: “El año pasado llegamos a un acuerdo para que se quede seis meses más y si en enero llegaba una oferta que convenciera al club lo íbamos a dejar para que busque nuevos horizontes. Tenemos un compromiso de venta”.

Además, agregó: “Lo vuelvo a repetir, el representante está ayudando mucho porque establecimos una relación excelente con el representante. Hablamos constantemente y está trabajando para que Sebastián busque un nuevo horizonte. Estamos con varios interesados en el jugador, pero no me pidas que de nombres porque no corresponde. No puedo afirmar que River lo llamó”.

DATOS CLAVE

Marcelo Gallardo desea el fichaje de Sebastián Villa pese a la oposición de la dirigencia.

desea el fichaje de pese a la oposición de la dirigencia. La transferencia rondaría los 5 millones de dólares más el pase de Ezequiel Centurión .

más el pase de . Sebastián Villa y su representante buscan concretar el traspaso desde Independiente Rivadavia a River.

Publicidad