River Plate

El presidente de Independiente Rivadavia afirmó que Sebastián Villa podría jugar en River: “Tenemos un compromiso de venta”

Ricardo Vila se refirió a la situación del colombiano y afirmó que hay posibilidades de que se marche en este mercado de pases.

Por Marco D'arcangelo

Sebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia.

La llegada de Sebastián Villa a River es una de las novelas del mercado de pases. En los últimos días el elenco de Núñez inició negociaciones para quedarse con el delantero colombiano, quien no seguirá en Independiente Rivadavia de Mendoza a pesar de tener contrato vigente. 

En diálogo con TyC Sports, el presidente de la Lepra, Daniel Vila, se refirió a la situación del ex Boca, y allí afirmó que tienen un compromiso de venta con el futbolista en caso de que una oferta satisfaga las necesidades del club que disputará la Copa Libertadores por primera vez en su historia. 

“El año pasado llegamos a un acuerdo para que se quede seis meses más y si en enero llegaba una oferta que convenciera al club lo íbamos a dejar para que busque nuevos horizontes. Tenemos un compromiso de venta”, inició Vila sobre la posible venta del colombiano. 

Lo vuelvo a repetir, el representante está ayudando mucho porque establecimos una relación excelente con el representante. Hablamos constantemente y está trabajando para que Sebastián busque un nuevo horizonte”, sumó. 

Siguiendo por la misma línea afirmó que hay varios equipos interesados en el jugador: “Estamos con varios interesados en el jugador, pero no me pidas que de nombres porque no corresponde. No puedo afirmar que River lo llamó”. Y agregó: “No tenemos problema con el destino. Creo que va a brillar en el fútbol al que vaya”.

Por otro lado, reveló la cifra que pide la institución para desprenderse de la máxima figura del elenco comandado por Alfredo Berti. “Algo se ha publicado en las redes. 12 millones es lo que pide Independiente Rivadavia por Villa”, soltó. 

Además, se refirió a la situación judicial del jugador: “No hay nada que analizar. Villa es un jugador más completo que cuando llegó a Independiente. Antes de que llegue al club hablamos por teléfono y le pregunté por su causa. Me dijo que era inocente y que en el fútbol argentino iba a renacer. En octubre del año pasado la justicia lo declaró inocente, y futbolísticamente resurgió como el ave fénix. Fue el mejor jugador del torneo pasado”.

Y cerró, sobre la ausencia del delantero colombiano en el inicio de la pretemporada de la Lepra: “Estaba estipulado que no venga a la pretemporada. Sebastián está de vacaciones. Hoy arrancó la pretemporada”.

Vila reveló que quiere a un jugador de River

Ante el interés por Villa, River está dispuesto a ofrecer jugadores a préstamo para pagar un menor dinero por el colombiano. Al respecto de esto, el presidente de Independiente Rivadavia afirmó que quieren el regreso de Ezequiel Centurión, el arquero campeón de la Copa Argentina 2024. “Más allá de Villa, queremos que Centurión vuelva a Independiente. Se ganó el cariño de la gente”, soltó. 

En síntesis

  • Independiente Rivadavia pide 12 millones de dólares para vender al delantero Sebastián Villa.
  • El presidente Daniel Vila confirmó un compromiso de venta para el futbolista colombiano.
  • El club mendocino pretende el regreso del arquero Ezequiel Centurión en la negociación.
