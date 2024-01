Mucho enojo en los hinchas de River que no perdonaron a un titular: "Lo burro que es"

River igualó 1-1 frente a Argentinos Juniorsen el debut por la Copa de la Liga Profesional, donde comenzó ganando por el gol de Miguel Borja, pero en el complemento apareció Santiago Montiel para empardar el marcador y así repartir unidades.

A lo largo de todo lo que fue el cotejo en el Monumental, los hinchas llenaron de murmullos a un futbolista en particular, dado a que no quedaron satisfechos con su rendimiento. Y fue algo que también notaron aquellos que no concurrieron al estadio y que debieron observar el desarrollo de los 90 minutos por medio de la pantalla televisiva.

Nicolás Fonseca tuvo su primera participación oficial con la camiseta de River, pero no convenció a los fanáticos. Por momentos, estuvo muy errático y se lo notó nervioso. Claro, la puesta en escena del Antonio Vespucio Liberti, los 84 mil presentes alentando sin parar y el hecho de haber llegado con un gran cartel, le pusieron una presión muy fuerte.

“Lo burro que es Fonseca, para eso voy a jugar yo”, escribió uno de los tantos simpatizantes de River, enojado, en las redes sociales. Y si bien el uruguayo estaba transformándose en tendencia de X (la ex Twitter) por lo que fueron los primeros momentos del encuentro, todo se agravó cuando Borja le bajó la pelota con el pecho y el ex Montevideo Wanderers remató hacia el aire como si se tratara de una jugada de rugby. ¿Mejorará con el correr de los partidos?

Las críticas de los hinchas de River a Nicolás Fonseca

Los memes que le hicieron los hinchas de River a Nicolás Fonseca

La defensa de Matías Patanian, vice de River, a Nicolás Fonseca

Tras haberse dado a conocer que el uruguayo necesitará un proceso de adaptación, el dirigente desmintió todas las versiones que indicaban que se iba a ir a préstamo: “Para nada, no sé de dónde salió eso”, aseveró en Radio Mitre.

Cuando le preguntaron por qué están buscando otro volante central, Patanian fue claro: “Hay cuestiones que tienen que ver con lo posicional, tal vez un jugador que estaba previsto que juegue ahí (de 5) y va a terminar jugando de otra cosa. No me voy a poner hablar de posicionamiento, son cuestiones que le tocan comentar al entrenador”.

Para defenderlo, agregó: “Nico De La Cruz estuvo 2 años y le costó un montón. A Enzo Francescoli, uno de los 5 jugadores más grandes de la historia de River, le costó un montón. Fonseca todavía no empezó a jugar. Nosotros nos anticipamos a traerlo en julio cuando Racing y Lanús pugnaban por contar con él”.