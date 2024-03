Desde que la Selección Argentina se consagró campeona del mundo, River Plate y Nicolás Otamendi coquetean constantemente con que sus destinos se crucen. Es cierto, el interés del defensor de jugar en el Millonario existe desde tiempos anteriores a Qatar 2022, pero la intención formal de River de contar con él se intensificó en las últimas temporadas, en donde el surgido en Vélez atraviesa sus años finales como profesional.

Incluso, en los primeros meses del 2023, cuando Martín Demichelis recién llegaba al club de Núñez como entrenador, invitó públicamente a Otamendi a sumarse a River, teniendo en cuenta que su vínculo con Benfica estaba por expirar en junio de dicho año. Sin embargo, a sus 35 años en aquel entonces, el defensor decidió renovar por dos temporadas más en el equipo portugués, estableciendo su nuevo vínculo hasta junio de 2025.

Este martes, en la previa del duelo ante Rangers por los octavos de final de la Europa League, Otamendi habló acerca de la chance de arribar a River, pero no le brindó buenas noticias al conjunto millonario. En diálogo con D-Sports, el zaguero campeón del mundo sentenció: “Acá estoy muy bien y el club me lo hace ver, renové por 2 años más. Es verdad que soy hincha de River desde chico, mi fanatismo es muy lindo, pero estoy muy cómodo en Europa y se me hace cada vez más difícil el tema de volver a Argentina por la edad“.

Más allá de las cuestiones futbolísticas o etarias, Otamendi también señaló que el contexto actual de Argentina no lo invita a instalarse nuevamente en sus pagos: “Mis hijos se criaron en Europa y Argentina no está muy bien hoy. Todo lo que pueda llegar a pasar en un futuro, por como está el país, es muy complicado; por más que me encataría estar cerca de mi familia y mis amigos“. Tal como declaró, las chances de arribar a River parecen escasas, ya que cerró las puertas de hacer en el corto plazo.

River no, los Olímpicos sí: Otamendi se abre a la posibilidad de estar en París 2024

Así como sucedió con Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister, Nicolás Otamendi se mostró interesado en ser parte del seleccionado de Javier Mascherano para jugar los Juego Olímpicos de París. “Nunca tuve la oportunidad de hacer juveniles en la Selección y estar como mayor en los Juegos Olímpicos sería un sueño. Todo lo que sea relacionado con la Selección Argentina uno quiere estar, es un título que me ilusiona y me motiva. La decisión es de Mascherano pero yo siempre voy a estar disponible para vestir la camiseta de la Selección“, destacó el defensor de Benfica en D-Sports.

Cabe recordar que solamente pueden formar parte tres mayores del seleccionado sub 23, y Mascherano aún no definió quienes pueden ser parte. Dato no menor, los JJ.OO se desarrollarán apenas culmine la Copa América, por lo que será difícil que los jugadores puedan ser parte de ambas competencias

El día que Demichelis le mandó un mensaje a Otamendi en plena conferencia de prensa

En sus primeros días como entrenador del Millonario, mientras Argentina estaba en plena disputa de Qatar 2022, Micho fue directo con el marcador central: “Nico, te estoy hablando a vos. Deseo que seas campeón del mundo y que vengas a cumplir tu sueño de jugar en River para que te homenajee todo el fútbol argentino. Con 35 años sos de los mejores defensores del Mundial“. ¿Se dará en 2024?

Los números de Otamendi en el fútbol argentino

La única experiencia del zaguero en el fútbol local fue en sus inicios, cuando vestía la camiseta de Vélez. Allí disputó 54 partidos, donde pudo anotar 1 gol y dar 2 asistencias. En la Selección Argentina es uno de los más experimentados, con 109 encuentros disputados, con 6 goles y 3 asistencias. Su debut fue en 2009 de la mano de Diego Maradona y hoy, 14 años después, es titular indiscutido.

