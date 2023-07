No se vio: el canto de la hinchada de San Lorenzo para despedir a River y la REACCIÓN de Enzo Pérez

El final del partido entre San Lorenzo y River podría decirse que fue una consecuencia del duro partido que ambos equipos hicieron a lo largo de los 90 minutos; pierna fuerte, infracciones para cortar el juego y algún que otro insulto para sacar de quicio al rival.

Toda una sumatoria de situaciones que terminó calentando el partido al final y que casi se va a las manos. Revoluciones a mil que podrían haber desencajado a cualquier jugador de River menos a Enzo Pérez, un capitán que puso paños fríos cuándo más se lo necesitaba.

Mientras River se retiraba de la cancha con el punto bajo el brazo, la hinchada de San Lorenzo comenzó con un particular canto: “pagan y pagan para salir campeón”, gritaban los hinchas mientras el 24 del Millonario decidió intervenir.

Esperando a cada uno de sus compañeros, Enzo Pérez tomó la voz mandante y al grito de “ningún gesto, ninguna seña, no sean boludos y no hagan nada” logró contener a los jugadores de River para que no puedan ser sancionados más tarde.

De esta manera, el capitán tomó los recaudos necesarios para que sus compañeros ignoren el canto de la gente y así llegar sin suspensiones a lo que será el encuentro con Estudiantes de La Plata, en donde podría gritar campeón.