Pese a que River no tuvo su mejor performance ante San Lorenzo y el DT no se fue muy conforme, en Nuñez ya palpitan lo que podría ser la tan ansiada conquista de la Liga Profesional de Fútbol y Martín Demichelis no teme arriesgarse a dejar entrever su pronóstico.

Comentando que tiene plena confianza en su equipo más allá del empate, Demichelis adelantó que no se desespera ya que River “es el equipo que más goles tiene y el que más situaciones crea”. Condimentos que lo hacen ilusionarse de cara al próximo sábado.

Con el partido pactado extraoficialmente para las 19 horas del 15 de junio, el DT del Millonario no anduvo con vueltas y soltó su premonición: “Talleres que haga lo que tenga que hacer, nosotros vamos a hacer lo de nosotros”, tiró picante dando a entender que River le ganará al Pincha.

“Ante 85 mil personas, cómo cada vez que jugamos de local”, Demichelis comenzó a imaginarse lo que será el duelo con Estudiantes que le podría dar su primer título en el club y se aventuró a comentar que “va a ser maravilloso”.

Vale destacar que, para asegurarse la LPF, River necesita ganar ante Estudiantes. En caso de alcanzar un empate, deberá esperar a lo que pase con Talleres en su duelo con Huracán. Sin embargo, si el equipo cordobés cae el lunes ante Unión; el Millonario ya llegará como campeón.