Tras la eliminación de River en la Copa Argentina, el ex DT comparó el estilo futbolístico de Demichelis con el de Gallardo.

River tuvo una noche para el olvido. En la provincia de Mendoza cayó por penales frente a Temperley y quedó eliminado de la Copa Argentinaen la llave de 16avos de final. Si bien la derrota golpeó muchísimo a los hinchas, al plantel y al cuerpo técnico, lo que más le dolió a los fanáticos fueron las formas en las que ocurrió, porque el equipo no tuvo una buena actuación.

A raíz de lo ocurrido, volvieron a darse las comparaciones entre lo que pregonaba el equipo que supo dirigir Marcelo Gallardo y el de Martín Demichelis, que no logra hacerse fuerte en los mano a mano, algo que sí ocurría con el plantel del Muñeco. Y quien bancó al ex Bayern Múnich fue Néstor Gorosito, ex DT del Millonario.

Mientras se encuentra sin trabajo tras su paso por Tigre, Pipo se encargó de analizar lo que fue la eliminación en Mendoza, y defendió firmemente al oriundo de Justiniano Posse: “River le gana bien a la gran mayoría. Pienso en lo que decían de Demichelis: un muchacho pintón, crack, habla 3 o 4 idiomas, una familia perfecta… Todo eso hace que le peguen mucho más, no se lo analiza solo por el fútbol, sino que diferentes cosas se buscan”, indicó Gorosito en primera instancia.

Tras defender al DT del Millonario, Gorosito fue más allá y comparó el ciclo actual con el del Muñeco, quien estuvo 8 años al frente del plantel: “El equipo de River fue uno de los que yo mejor vi jugar cuando llegó Demichelis. Con diferencias, me animaría a decirte que hasta mejor que en la época del Muñeco. Para mí, que yo no tengo la verdad, los cagaba a baile a todos, jugaba a otro ritmo, a otra cosa”, completó en diálogo con ESPN.

Néstor Gorosito defendió a Martín Demichelis tras la eliminación en la Copa Argentina.

El pedido que le hicieron desde River a Martín Demichelis

Luego de lo que fue la derrota por penales a manos de Temperley, el DT de River suspendió la conferencia de prensa y se marchó del estadio Malvinas Argentinas sin tener contacto con los medios de comunicación. Pero hubo un pedido hacia Martín Demichelis.

Según indicaron en ESPN F12, Demichelis quedó muy golpeado pero con ánimos de continuar al frente de su cargo, pero desde la institución de Núñez le habrían aconsejado que se expresara ante los micrófonos para calmar las aguas.

River no se entrenó tras la eliminación en la Copa Argentina

Luego de lo que fue la eliminación por penales, el plantel de River tuvo el día libre por orden de Martín Demichelis. De cara al compromiso contra Argentinos Juniors, a quien visitará el sábado 25 de mayo, los futbolistas se entrenarán desde el jueves 23.