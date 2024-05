La derrota de River por penales ante Temperley en Copa Argentina volvió a dejar duras críticas contra el técnico Martín Demichelis. Falló en los cambios, se lo empataron tras un lateral y muchos cuestionamientos estuvieron en su forma de comunicar durante la arenga previa a la definición desde los doce pasos.

Las cámaras de TyC Sports captaron el momento en que Micho le habló a sus futbolistas en pleno bajón anímico tras el empate de Temperley. Las palabras que usó el entrenador del club de Núñez no cayeron bien en los hinchas y hasta aficionados de otros clubes aseguraron que la arenga no les llegó a los jugadores.

“¡Con convicción! ¡Escuchen! Vamos a hablar. Quiero ver lenguaje corporal ahora de convencimiento. ¡No de preocupación! Olvídense de esa energía que está afuera, de la gente… Olvídense de todo“, llegó a decir Demichelis. Esta frase es la que más cuestionaron los hinchas.

“Los que van a patear, piensen en ustedes, en todo ese trabajo y sacrificio… Nos lo empataron en la última posesión“, siguió. Mientras el técnico hablaba, el gesto de los jugadores fue de desentendimiento y de poco ánimo, precisamente, todo lo contrario a lo que buscaba.

Los tres errores de Demichelis en su arenga, según un experto

En redes sociales se viralizó una publicación hecha por un experto en comunicación y narrativas públicas. Lisandro Bregant, asesor en NarraGlobal y columnista en medios como Forbes y el canal de streaming Olga, hizo un análisis sobre la arenga que hizo Demichelis. Destacó que tuvo “tres malas praxis narrativas como líder de alto rendimiento“.

El primer error que advirtió Bregant tiene que ver con la polémica frase “quiero ver lenguaje corporal de convencimiento“. En este sentido, lo que cuestionó este experto es que el técnico de River pidió un cambio “en lugar de gestionarlo con su narrativa (arenga)“. “La arenga tiene que modificar la creencia (lo que tiene el jugador en su cabeza) y la creencia es la que te empuja a transformar la máscara (en este caso, el lenguaje corporal que mencionó Micho)“, agregó.

Bregant, respecto a esto, citó un ejemplo para explicar cómo la gesticulación en la arenga permite cambiar la postura o el lenguaje corporal de un futbolista. Usó el caso de la charla motivacional del técnico de Arabia Saudita, Hervé Renard, en el entretiempo contra Argentina en el último Mundial de Qatar 2022. Les llegó a los jugadores a tal punto que dieron vuelta el partido (de 0-1 a 2-1). “Demichelis en un momento clave de una definición, comunicó al revés“, dijo Bregant en comparación.

El segundo error que marcó fue “pedir algo irreal e imposible” a los jugadores. Esto fue en referencia a la frase “olvídense de lo que está afuera, de la gente” que el entrenador le dice a sus futbolistas. El argumento fue que es “biológicamente imposible“.

Martín Demichelis, entrenador de River (Getty Images).

Sí o sí, los futbolistas van a sentir a la gente, por lo que la recomendación del experto fue “ayudar a transformar esa energía (lo que diga la gente sea apoyo o abucheos) en algo a favor o desafiante para el grupo“.

La última mala praxis, la peor según Bregant, fue “activar el imaginario innecesariamente“. ¿A qué se refirió con esto? En un momento de la arenga, Demichelis mencionó el gol del empate de Temperley. “Piensen en ustedes, piensen en todo el sacrificio y el trabajo, nos empataron en la última posesión“, dijo.

Volver a recordar el momento por el que fueron a penales fue un “error garrafal“, según palabras de Bregant. Cuando Demichelis entró en la etapa más personal de la arenga, de repente mencionó eso que no debe mencionar para llegarle a los jugadores. “Es una segunda piña emocional (el gol fue la primera y recordarlo fue la segunda)“, manifestó. Y agregó: “Te revive ese pequeña fricción o trauma. Y algo peor: no te la resignifica. No te la ayuda a tramitar“.

Cuando pasan este tipo de situaciones, por lo general, un entrenador suele hacer uso de la frase “empieza otro partido“. Precisamente, es para olvidar aquello malo que te trajo a la situación. “Acá Demichelis conecta los penales con la incapacidad de defender bien la última pelota. Contraintuitivo totalmente”, afirmó el experto.

Martín Demichelis no habló después de perder por penales

Luego de consumarse la eliminación de la Copa Argentina, el único que habló con la prensa para dar explicaciones y “para pedir disculpas a los hinchas” fue Milton Casco. El técnico Martín Demichelis tomó la decisión de no hablar con los medios de comunicaciones.

En tanto, les dio este miércoles libre para olvidar el mal trago de la eliminación. Por lo tanto, River volverá a los entrenamientos este jueves para preparar el partido del sábado 25 de mayo ante Argentinos Juniors por la Liga Profesional.