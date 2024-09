Llegó como refuerzo estrella del Millonario en el último mercado, pero no podrá estrenarse hoy contra el Xeneize.

Por qué no juega Maxi Meza el Superclásico entre Boca y River por la Liga Profesional 2024

A pocos días de haber empatado 1-1 ante Colo-Colo en Chile, en el marco del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024, Marcelo Gallardo anunció la lista de convocados de River para el Superclásico y se confirmó que Maximiliano Meza no iba a poder hacer su debut contra Boca desde que llegó al club en el último mercado.

El exmediocampista de Independiente fue esperado hasta último momento antes de confeccionar la nómina de citados para viajar a la Bombonera, ya que tuvo que ser reemplazado durante el reciente cruce copero contra el Cacique por una fuerte molestia en el aductor, y finalmente fue reservado pensando en la vuelta del martes.

La jugada que marcó su salida del campo de juego ocurrió en los primeros segundos de partido contra Colo-Colo, producto de un resbalón mientras intentaba presionar la salida del equipo de Jorge Almirón. Si bien se decidió que salga a jugar la segunda mitad, a los 18 minutos del complemento fue sustituido.

Por este motivo, pese a las intenciones de jugar su primer Superclásico, Meza fue apartado de la lista de convocados y ni siquiera estará en el banco de suplentes en la Bombonera por el cruce correspondiente a la fecha 15 del Torneo de la Liga Profesional 2024. Todo indica que su vuelta podría darse en la revancha contra el Cacique por Copa Libertadores.

Qué le pasó a Maxi Meza y cómo llega a la vuelta vs. Colo-Colo

La jugada del resbalón en Chile le provocó a Maxi Meza una fuerte molestia en la zona del aductor derecho, motivo por el cual no estará en el Superclásico contra Boca por la Liga Profesional. Si bien no fue necesario someterse a estudios médicos, el CT de Marcelo Gallardo evaluó el estado físico del volante ofensivo y determinaron que directamente no esté entre las variantes para visitar a Boca, con el objetivo de enfocar su recuperación de cara al martes.

Según informó el diario Olé, Maxi Meza se entrenó diferenciado de sus compañeros en la reanudación de las prácticas tras el regreso del plantel desde Chile y pasó la semana realizando trabajos livianos de campo, complementados con kinesiología bajo la supervisión de Jorge Bombicino.

Como se mencionó previamente, desde River no vieron necesario que el jugador se someta a estudios médicos y es esta la señal positiva que necesitaba el hincha del Millonario para saber que la molestia no se trasladó a lesión y que Meza podría volver en buenas condiciones para dar el presente en los convocados para la vuelta contra Colo-Colo en Núñez. Hay optimismo.

Las bajas de River para el Superclásico contra Boca por la Liga Profesional 2024

En total serán 3 las bajas de peso que tendrá River para visitar a Boca este sábado en la Bombonera, entre ellas la de Maxi Meza. Los repasamos: