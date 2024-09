River dio a conocer este viernes la nómina de futbolistas convocados por Marcelo Gallardo para disfrutar el Superclásico ante Boca que tendrá lugar este sábado, desde las 16.00, en La Bombonera, correspondiente a la decimoquinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Entre los futbolistas que habían finalizado con molestias físicas el partido de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Colo Colo el pasado martes, el gran ausente es Maximiliano Meza, quien evidentemente no se recuperó de la dolencia en el aductor izquierdo que obligó a su reemplazo en Chile y fue descartado por el Muñeco.

Pero hubo otra ausencia que no cayó bien entre un importante número de hinchas que no tardaron en expresarse en las redes sociales y es la de Agustín Ruberto, el juvenil que fue goleador del último Mundial Sub 17 y parece no entrar en los planes del entrenador en su segundo ciclo en el club. Junto a él, también fueron varios los que señalaron la ausencia de Daniel Zabala.

“Ni Zabala ni Ruberto, tienen más huevo que Bareiro y Fonseca”, escribió un hincha tras advertir esas dos ausencias en la nómina. “No tiene en cuenta a Zabala y Ruberto ni para los amistosos. Renuncia Muñeco”, protestó otro. “Dale, Muñeco. Aunque sea citá a los pibes”, pidió un tercero. “Sin Zabala ni Ruberto en estos partiditos”, acotó uno más.

Otro futbolista que había generado cierta ilusión con poder meterse entre los convocados por Marcelo Gallardo para el Superclásico fue Gonzalo Martínez, quien ha mostrado una gran evolución en la recuperación de su lesión de ligamentos. Sin embargo, el cuerpo técnico no quiere arriesgarlo y su reaparición sería recién en octubre, tras la revancha de Copa Libertadores ante Colo Colo.

La lista de convocados de River para el Superclásico

La probable formación de River

El probable once al que recurrirá gallardo para el Superclásico ante Boca en La Bombonera incluye a Franco Armani; Fabricio Bustos, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Santiago Simón, Rodrigo Villagra, Nacho Fernández, Franco Mastantuono; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja.

Cambio de logística para el plantel

Habitualmente, en la previa de los Superclásicos en La Bombonera, el plantel sale desde el Estadio Monumental rumbo a la cancha del eterno rival. Los hinchas suelen realizar un banderazo para despedir al plantel, pero en esta oportunidad no podrá ser ya que la delegación riverplatense saldrá desde el lugar de la concentración, en el Hotel Hilton de Puerto Madero, a escasas cuadras de la cancha de Boca.