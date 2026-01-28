¿Repite o cambia el ataque? Gallardo define la formación de River para enfrentar a Gimnasia

River busca sumar su segundo triunfo consecutivo en el Torneo Apertura. Los de Marcelo Gallardo recibirán este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Monumental por la segunda fecha de la Zona B. Para este encuentro, el Muñeco no podrá contar con Franco Armani, que tras recuperarse de un desgarro sufrió una molestia en su talón derecho.

Ante este panorama, el entrenador tendría definido el once inicial para jugar contra el Lobo, aunque mantiene una duda en la ofensiva. La formación para jugar contra Gimnasia sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Santiago Beltrán ya atajó ante Barracas por la lesión de Armani. (Foto: Getty).

La duda de Gallardo en la ofensiva

Si bien todo indica que Maximiliano Salas compartirá el ataque con Sebastián Driussi, Marcelo Gallardo podría mantener a Facundo Colidio en el once inicial y que el ex Racing inicie desde el banco de suplentes. La realidad es que Colidio no mostró un buen nivel en el cierre de 2025 y tampoco lo hizo en el comienzo de este 2026 y por eso el Muñeco podría optar por Salas.

River no se retira del mercado de pases

El pasado lunes se cerró el libro de pases en Argentina y River, hasta el momento sumó tres refuerzos en este mercado: Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña. Eso no quiere decir que el Millonario no pueda seguir incorporando, en las próximas horas, Lisandro Bajú se irá a préstamo a Montevideo Wanderers y los de Núñez podrán sumar un jugador más hasta el 10 de marzo. La intención de River es ir por un atacante más.

¿Qué se le viene a River?

Luego del duelo de este miércoles ante Gimnasia, el Millonario visitará el próximo domingo a Rosario Central en el Gigante de Arroyito desde las 21.30 horas. Luego enfrentará a Tigre en el Monumental por la cuarta jornada del Apertura, eso será el sábado 7 de febrero a partir de las 20 horas.

