El pasado martes, Stefano Di Carlo realizó un anuncio que generó impacto en el mundo River. Bolavip había anticipado el pasado 8 de enero que el Estadio Monumental tendría una quinta bandeja que llevaría la capacidad total del recinto a 101 mil espectadores, además se haría el techo y las obras comenzarían en el mes de abril y eso fue exactamente lo que el máximo mandatario expresó en un video que se emitió en las redes sociales oficiales del club.

En su discurso, Di Carlo contó detalles de cómo se llevarían a cabo las obras, el tiempo de duración de las mismas, el financiamiento y también dio un detalle que volvió locos a los hinchas de River: las 16 mil nuevas butacas que se adquirirán serán blancas y rojas, una demanda de los fanáticos hicieron cuando se compraron las butacas grises para que tengan una mayor durabilidad.

¿Dónde estarán las butacas blancas y rojas?

SI bien en un comienzo se dio a entender que las 16 mil butacas blancas y rojas sería utilizadas en la quinta bandeja, la realidad es que no será así. En el anillo superior que se construirá irán butacas grises, mientras que las blancas y rojas estarán en las actuales plateas altas. Las mismas formarán la bandera de River y estarán a la altura de las troneras, que son las zonas de acceso y salida de las tribunas.

¿Cómo será la quinta bandeja del Estadio Monumental?

Bolavip pudo averiguar cómo serán las remodelaciones en el Monumental para aumentar su capacidad a 101 mil espectadores. Además del techo, también se iniciará la construcción de una quinta bandeja. Está previsto que esta obra tarde tres años.

La quinta bandeja estará por encima de las actuales altas, por tal motivo se removerán las luces. La misma será en forma de anillo y no tendrá divisiones, tal como sucede en las otras bandejas. La capacidad de este nuevo sector será de 16 mil espectadores, por lo que el aforo total del Estadio Monumental superará los 101 mil espectadores.

Así será el techado del Estadio Monumental

En River consideraron imprescindible que el césped del campo de juego -que fue el puntapié inicial de esta era de obras que revolucionó al club- siga recibiendo luz natural, por lo que el techo será para cubrir las tribunas, es decir que habrá protección para todos los hinchas que vayan al Monumental, pero la zona central del techo será abierta para cuidar al terreno de juego.

Bolavip pudo saber que la estructura que sostendrá al techo será 100% independiente de la existente. Serán unas 52 columnas que serán la base del techado. La intención es que siga entrando luz natural para preservar al campo de juego, pero que todos los hinchas tengan resguardo tanto del sol como de la lluvia, por eso llegará hasta los límites del campo de juego.

Luego del anuncio oficial del presidente, desde el club dieron más detalles sobre el proyecto con una nota en su sitio web oficial, pero también se tomó la decisión de hacerlo visible para los hinchas mediante animaciones y renders en los cuales se mostró en detalle cómo se verá el Monumental desde distintos ángulos, con un detalle no menor que sorprendió a los hinchas: habrá un skywalk en el techo con la forma del escudo de la institución.

La reacción de los hinchas de River por las butacas blancas y rojas

