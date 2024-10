Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este miércoles 9 de octubre.

En River todavía están inquietos por la denuncia contra Miguel Borja radicada por la directora del Instituto Grilli de Caning al que asisten sus hijos, por presunta violencia física del delantero hacia estos; incluso cuando horas más tarde se constato mediante precario médico que no existían signos de agresión por parte de los padres.

En la continuidad de los entrenamientos, con mini pretemporada dispuesta por Marcelo Gallardo aprovechando el parate de la competencia doméstica por el desarrollo de las Eliminatorias CONMEBOL, Maxi Meza recibió el alta médica y hay preocupación por el futuro de Sebastián Boselli, a préstamo en Estudiantes.

La respuesta que evalúa Borja tras la denuncia

Después que se constatara bajo precario médico que no existían signos de violencia física ejercidos sobre los dos hijos de Miguel Borja, el delantero de River estaría evaluando como respuesta tomar acciones legales contra el colegio, según informó en TyC Sports el periodista Gustavo Grabia.

“Borja va a ir al colegio durante este miércoles a tener una reunión con la directora y la maestra de su hijo menor (que fue la que trasladó la preocupación a la directiva). Va a pedir que le den una explicación concreta de por qué no lo llamaron a él o su esposa“, informó Grabia.

Por otra parte, el colombiano acudió este miércoles al entrenamiento que tuvo su inicio a las 10 de la mañana en el River Camp.

Alta médica para Maxi Meza

Maxi Meza fue dado de alta del esguince que había sufrido en su tobillo izquierdo en el partido de vuelta frente a Colo Colo. El mediocampista que llegó en el último mercado de pases procedente de Rayados de Monterrey ya está a disposición del cuerpo técnico y podría sumar minutos ante Vélez, el viernes 18 de octubre en el Monumental.

Recuperar al jugador también es una noticia clave para Marcelo Gallardo de cara a la serie de semifinales de Copa Libertadores que disputará ante Atlético Mineiro, cuyo partido de ida está programado para el martes 22 de octubre en Brasil y la revancha para el 29, en Argentina.

Boselli puso en duda su futuro

Durante una charla con 100 por ciento deporte de Radio Sport 890, Uruguay, el defensor que está a préstamo en Estudiantes de La Plata recordó la charla con Marcelo Gallardo que lo llevó a salir de River: “Todo lo que me dijo me ayudó, fue muy sincero conmigo y está pasando todo lo que él me dijo”, señaló.

Después de ello, Sebastián Boselli puso en duda su futuro en El Millonario: “Salí de River para crecer, para mejorar, no sé si voy a volver. Hoy en lo único que tengo que pensar es en Estudiantes”, manifestó.